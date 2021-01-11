Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, ülkesinin 'çok tehlikeli bir aşamaya girdiğini' söyledi

Başbakan Diyab, "Bizim görevimiz, Lübnanlıları büyük bir kesimin pervasızlığından korumaktır. Ya kararlı bir karantina ile durumu kontrol altına alırız ya da İtalya'da yaşananlardan daha tehlikelisini Lübnan'da göreceğiz." dedi.



Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, 4 Ocak'ta yaptığı açıklamada, hastanelerin dolduğunu, daha fazla hasta kabul edemeyeceğini ve salgının Lübnanlıların hayatını tehdit edecek boyuta ulaştığını söylemişti.



Kovid-19 vakalarında görülen artış nedeniyle 7 Ocak-1 Şubat tarihlerinde ülke genelinde ticari işletmelerin kapatılması ve 18.00-05.00 saatlerinde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanması kararı alınmıştı.



Bugünkü toplantıdan ise marketlerin kapanması dahil daha geniş kısıtlama kararlarının çıkması bekleniyor.