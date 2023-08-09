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Lübnan “Barbie” filmini yasakladı

Güncelleme Tarihi:

#Lübnan#Barbie#Film
Lübnan “Barbie” filmini yasakladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2023 20:30

Lübnan Kültür Bakanı Mohammad Mortada, "Barbie" filminin "eşcinselliği teşvik ettiği" ve dini değerlerle çeliştiği gerekçesiyle sinemalarda yayınlanmayacağını açıkladı.

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Dünya çapında gişe rekorları kıran Barbie filmi, Lübnan’da vizyona girmeyecek. Lübnan Kültür Bakanı Mohammad Mortada yaptığı yazılı açıklamada, "Barbie" filminin "eşcinselliği teşvik ettiği" ve dini değerlerle çeliştiği gerekçesiyle sinemalarda yayınlanmayacağını duyurdu. Açıklamada, filmin "eşcinselliği ve cinsel dönüşümü teşvik ettiği" ve aile biriminin önemini azaltarak "inanç ve ahlak değerleriyle çeliştiği" ifade edildi.

Kültür Bakanlığının aldığı kararın ardından İçişleri Bakanı Bassam Mawlawi de, İçişleri Bakanlığına bağlı olan ve sansür kararlarından sorumlu olan Genel Güvenlik Sansür Komitesi’nden filmi incelemesini ve tavsiyesini vermesini istedi. Başrollerinde Margot Robbie ve Ryan Gosling'in oynadığı Barbie filmi, 21 Temmuz'da vizyona girmesinden bu yana dünya çapında 1 milyar dolardan fazla gişe yaptı.

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#Lübnan#Barbie#Film

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