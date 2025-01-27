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LPG yüklü tanker bomba gibi patladı: 6 ölü, 30 yaralı

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#Pakistan#Patlama#Lpg
LPG yüklü tanker bomba gibi patladı: 6 ölü, 30 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2025 11:32

Pakistan'da, sanayi bölgesinde LPG yüklü tanker patladı. Patlama sonucunda 6 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. Etrafa saçılan tankerin parçaları araç ve binalara hasar verirken çıkan yangın nedeniyle çok sayıda büyükbaş hayvan da telef oldu.

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Pakistan'ın Pencap eyaletine bağlı Multan şehrinde LPG yüklü tanker patladı. Sanayi bölgesinde meydana gelen patlama sonucu 6 kişi hayatını kaybederken, 13'ü ağır 30 kişi yaralandı. Etrafa saçılan tankerin parçaları ise araç ve binalarda hasara yol açtı.

Kurtarma yetkilileri, patlamanın ardından çıkan yangının saatler süren çalışmanın ardından söndürüldüğünü belirtti. Yangın nedeniyle çok sayıda büyükbaş hayvan da telef oldu.

Polis memuru Sadiq Ali, tankerdeki gaz sızıntısının devam ettiğini, bu nedenle bölgede tahliye çalışmalarının başladığını söyledi.

Yaralıların tedavi gördüğü Niştar Hastanesi'nde acil durum ilan edilirken, bölgedeki gaz ve elektrik tedbir amacıyla kesildi.

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#Pakistan#Patlama#Lpg

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