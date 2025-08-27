Lozan’da gençler ayaklandı

Haberin Devamı

Frederic Recordon Bulvarı’nda yaşanan kovalamaca sırasında meydana gelen kaza sonrasında bölgeye gelen sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen genç kurtarılamadı. Polis, scooter’ın çalıntı olduğunu ve yaklaşık 100 metre boyunca takip yaptığını açıkladı. Vaud Kantonu Cumhuriyet Savcılığı kazayla ilgili soruşturma başlattı ancak bölge gençleri o akşam sokaklara döküldü. Olayın ardından pazar akşamı Prelaz semtinde yaklaşık 100 kişi toplandı. Polisle karşı karşıya gelen gruplar havai fişek fırlattı, çöp konteynerlerini ateşe verdi, toplu taşıma araçlarına zarar verdi.

BİR AYDA İKİNCİ OLAY

Geçen ay da yine Lozan’da 14 yaşındaki bir kız çocuğu yasadışı yarışa katılması sonrası polisten kaçarken yaptığı motosiklet kazasında hayatını kaybetmişti.

Bu arada halen görevde olan bir grup polis memurunun gençleri hedef alan ırkçı ve cinsiyetçi söylemlerini içeren Whatsapp yazışmalarının ortaya çıkmasının da eylemleri körüklediği belirtildi. Lozan Belediye Başkanı Gregoire Junod olayla ilgili 4 polis memurunun görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.