Louvre’un başı yine belada

Güncelleme Tarihi:

Louvre’un başı yine belada
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2026 07:00

Fransa’daki Louvre Müzesi’nde son aylarda yaşanan güvenlik krizlerine bir yenisi daha eklendi. Fransız polisi, bilet sahtekarlığıyla müzeyi büyük zarara uğratan şebekeyi çökertti.

Fransa’nın başkenti Paris’te yer alan Louvre Müzesi’nin başı mücevher soygunu, su baskınları, grevlerin ardından bu kez de “dolandırıcılık şebekesi” nedeniyle belada. Müzede bilet dolandırıcılığı şüphesiyle ilgili soruşturma yürüten Fransız polisi, aralarında iki müze çalışanının da bulunduğu dokuz kişiyi gözaltına aldı.

ÇİNLİ TURİSTLER HEDEF ALINMIŞ

Dolandırıcılık nedeniyle, müzenin yaklaşık 10 milyon Euro gelir kaybına uğradığı iddia edildi.

Le Parisien gazetesi, dolandırıcılık olayına Çinli turist gruplarını hedef alan tur rehberlerinin karıştığını aktardı. Habere göre 2024 yazında faaliyete geçtiği kaydedilen dolandırıcılık şebekesinde yer alan rehberlerin, aynı biletleri farklı kişiler için birkaç kez kullanarak turistleri müzeye soktuğu iddia edildi. Çetenin elde ettiği paraları Fransa ve Dubai’deki gayrimenkullere yatırdığı tahmin ediliyor. Müzeden ekim ayında 88 milyon Euro değerinde mücevher çalınmıştı. Kasım sonunda ise eskiyen borular nedeniyle meydana gelen su sızıntısı nedeniyle yüzlerce eser zarar görmüştü.

 

