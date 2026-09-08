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Louvre'un ardından yeni şok! Fransa'da gece soygunu

Güncelleme Tarihi:

#Fransa#Müze#Soygun
Louvreun ardından yeni şok Fransada gece soygunu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2026 12:55

Louvre Müzesi'ndeki soygunun ardından Fransa'da bir müze daha hırsızların hedefi oldu. Auguste Renoir Müzesi'ne gece saatlerinde giren şüpheliler, en az dört tabloyu çalarak kaçtı. Çalınan eserlerin toplam değerinin yaklaşık 9 milyon euro olduğu değerlendiriliyor.

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Fransa'nın güneyindeki Auguste Renoir Müzesi'nde gece saatlerinde hırsızlık meydana geldi. Cagnes-sur-Mer'deki müzeye giren iki şüphelinin toplam değeri yaklaşık 9 milyon euro olduğu kaydedilen en az dört tabloyu çalarak kaçtığı bildirildi.

CAM KAPIYI KIRARAK MÜZEYE GİRDİLER

Fransız basınında yer alan haberlere göre, iki hırsız Nice yakınlarındaki Cagnes-sur-Mer'de bulunan müzeye cam kapıyı kırarak girdi.

Güvenlik kamerası kayıtlarında şüphelilerin, yerel saatle 05.48'de güvenlik alarmı çalmadan önce bazı tabloları çerçevelerinden kestikleri görüldü. Şüpheliler, polis ekipleri olay yerine ulaşmadan önce dört tabloyu alarak müzeden kaçtı.

Louvreun ardından yeni şok Fransada gece soygunu

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Yetkililerin müzedeki hasarın boyutunu belirlemeye yönelik çalışmaları sürerken, soruşturmacılar müze bahçesinde şüphelilere ait olabileceği değerlendirilen iki fermuarlı çanta buldu.

SORUŞTURMAYI ÖZEL SUÇLAR BİRİMİ YÜRÜTÜYOR

Olayla ilgili soruşturma, Organize Suç ve Özel Suçlarla Mücadele Alt Müdürlüğü tarafından yürütülüyor.

Hırsızlığın ardından müzedeki güvenlik önlemleri ve olayın nasıl gerçekleştiği de soruşturmanın kapsamında inceleniyor.

RENOİR'IN SON EVİYDİ

Auguste Renoir Müzesi, Fransız İzlenimci ressam Pierre-Auguste Renoir'ın hayatının son dönemini geçirdiği Les Collettes'te bulunuyor.

Louvreun ardından yeni şok Fransada gece soygunu

Müzede Renoir'ın yaklaşık 10 orijinal tablosu ve 40 civarında heykelinin yanı sıra sanatçıya ait mobilyalar, kişisel eşyalar, fotoğraflar ve arşivler de sergileniyor.

LOUVRE SOYGUNUNUN ARDINDAN YENİ HIRSIZLIK

Renoir Müzesi'ndeki hırsızlık, Paris'teki Louvre Müzesi'nden yaklaşık 88 milyon avro değerindeki sekiz eşyanın gündüz saatlerinde çalınmasından yaklaşık bir yıl sonra gerçekleşti.

Louvre soygunuyla ilgili dört şüpheli tutuklanmıştı. Ancak Fransız müfettişlerin Paris bölgesinde gerçekleştirdiği kapsamlı aramalara ve Belçika, İtalya ile diğer ülkelerin güvenlik birimleriyle yürüttüğü çalışmalara rağmen çalınan eserler henüz bulunamadı.

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Louvreun ardından yeni şok Fransada gece soygunu

EUROPOL'DEN SANAT ESERİ HIRSIZLIĞI UYARISI

Europol, geçen ay yaptığı açıklamada Avrupa'da sanat eseri hırsızlarının daha şiddetli yöntemlere başvurduğuna dikkat çekti.

Açıklamada, uzmanlaşmış suç çetelerinin yerini sosyal medya üzerinden bağlantı kurularak görevlendirilen hırsızların almaya başladığı belirtildi.

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#Fransa#Müze#Soygun

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