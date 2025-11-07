Louvre soyguncusu fenomen çıktı

Haberin Devamı

Gözaltına alınan zanlılardan birinin, motor tutkusu ve sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan Abdoulaye N. olduğu belirlendi. Soygundan altı gün sonra Paris’in kuzey banliyösü Aubervilliers’deki evinde yakalanan 39 yaşındaki Abdoulaye, YouTube ve TikTok platformlarında “Doudou Cross Bitume” kullanıcı adıyla videolar yayınlıyor.

Abdoulaye’nin Paris sokaklarında akrobatik hareketler yaptığı videolardaki motorun, soygunda da kullanıldığı belirtildi. Komşularının “yardımsever ve düzgün bir adam” olarak tarif ettiği Abdoulaye’nin Paris’teki modern sanat müzesi Pompidou’da güvenlik görevlisi olarak çalıştığı ve daha önce bir kuyumcu soygununa karışmaktan üç yıl hapis yattığı öğrenildi.