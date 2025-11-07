×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Louvre soyguncusu fenomen çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Louvre#Louvre Müzesi#Fenomen
Louvre soyguncusu fenomen çıktı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2025 07:00

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Louvre Müzesi’nde 19 Ekim’de meydana gelen soygunun zanlılarından biri sosyal medya fenomeni çıktı.

Haberin Devamı

Gözaltına alınan zanlılardan birinin, motor tutkusu ve sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan Abdoulaye N. olduğu belirlendi. Soygundan altı gün sonra Paris’in kuzey banliyösü Aubervilliers’deki evinde yakalanan 39 yaşındaki Abdoulaye, YouTube ve TikTok platformlarında “Doudou Cross Bitume” kullanıcı adıyla videolar yayınlıyor.

Abdoulaye’nin Paris sokaklarında akrobatik hareketler yaptığı videolardaki motorun, soygunda da kullanıldığı belirtildi. Komşularının “yardımsever ve düzgün bir adam” olarak tarif ettiği Abdoulaye’nin Paris’teki modern sanat müzesi Pompidou’da güvenlik görevlisi olarak çalıştığı ve daha önce bir kuyumcu soygununa karışmaktan üç yıl hapis yattığı öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Louvre#Louvre Müzesi#Fenomen

BAKMADAN GEÇME!