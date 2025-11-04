×
Louvre soyguncuları ‘basit hırsız’ çıktı

#Louvre#Fransa#Paris
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2025 07:00

Fransa’nın başkenti Paris’teki Louvre Müzesi’nden soygunla ilgili yürütülen soruşturmada Paris Savcılığı, 88 milyon Euro değerinde tarihi mücevherlerin organize suç şebekesi tarafından değil, “küçük çaplı hırsızlar” tarafından çalındığını açıkladı.

Savcı, şu ana kadar haklarında dava açılan dört zanlının Paris’in kuzeyinde, yoksul bir bölge olan Seine-Saint-Denis’de yaşayan ‘yerel halktan insanlar’ olduğunu belirtti. Paris Savcısı Laure Beccuau, tutuklanan dört kişiden birinin 2010’dan bu yana Fransa’da yaşayan Cezayir vatandaşı 34 yaşındaki Ayed Ghelamallah, diğerinin ise Mali kökenli Fransız vatandaşı Niakate Abdoulaye olduğunu söyledi.

Son tutuklananlardan ikisi 11 sabıkası bulunan 37 yaşında bir erkek. Diğeri ise 38 yaşında bir kadın. Birlikte yaşayan ve çocuk sahibi olan çift suçlamaları reddetti. Hırsızlar, müzenin Seine Nehri’ne bakan balkonuna yük asansörüyle çıkıp galerinin camı kırarak içeri girmişlerdi. Güvenlik görevlilerini tehdit eden soyguncular, motorlu testerelerle iki vitrini kesip mücevherlerle kaçmayı başarmıştı.

