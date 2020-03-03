Louvre Müzesi'nde güvenlik önlemleri arttırıldı

Çin'de görülmeye başlayan ve kısa sürede dünya geneline yayılan Corona Virüsü etkisini sürdürürken, virüse karşı alınan önlemler arttırılmaya devam ediyor. Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan dünyaca ünlü tarihi Louvre Müzesi'nde geçici olarak kapatılma kararının ardından güvenlik önlemleri de arttırıldı. Tüm giriş çıkış kapıları kapatılan tarihi müzenin etrafı bariyerlerle çevrilirken, görevli güvenlik güçlerinin sayısı da arttırıldı.

Louvre Müzesi geçtiğimiz günlerde Corona Virüsü endişesiyle ziyaretçi girişine kapatılmıştı. Müzenin kapatılmasının nedeni olarak da müze çalışanlarının Corona Virüsü endişesiyle çalışmak istememeleri olduğu belirtilmiş, müzenin bir süre daha kapalı olacağı duyurulmuştu.

Fransa'da Corona Virüsü nedeniyle 3 kişi hayatını kaybederken, ülke genelinde toplam 191 kişide virüs bulunduğu tespit edildi.