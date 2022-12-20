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Loto milyoneri Kürşat bademe yatırım yaptı

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#Almanya#Loto#Türk
Loto milyoneri Kürşat bademe yatırım yaptı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2022 07:00

Almanya’nın Dortmund kentinde yaşayan ve 24 Eylül’deki çekilişte lotodan 9.9 milyon Euro ikramiye kazanan 42 yaşındaki Kürşat Yıldırım, lüks arabaların ardından ticari yatırıma girişti.

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Almanya’nın Dortmund kentinde yaşayan ve 24 Eylül’deki çekilişte lotodan 9.9 milyon Euro ikramiye kazanan 42 yaşındaki Kürşat Yıldırım, kendisine yüzbinlerce Euro değerinde Ferrari ve Porsche marka spor otomobilleri ile lüks giysiler ve pahalı saatler satın alıp, babasına Mercedes marka bir lüks otomobil hediye ettikten sonra, şimdi de ticari yatırımlara girişti.

Loto milyoneri Kürşat bademe yatırım yaptı

200 DÖNÜM YER ALDI

12 yaşındayken Kırşehir’den Dortmund’a gelen ve otomobil tamircisi olarak çıraklık yaptıktan sonra Thyssen şirketinde vinç operatörü olarak çalışan, ikramiye çıkar çıkmaz da işini bırakan “Chico” lakaplı Kürşat Yıldırım, Malatya’da 6 bin badem ağacının dikili olduğu 200 dönümlük bir arazi satın aldı. Önümüzdeki birkaç yıl içinde badem ağaçlarından yılda 50 ton hasat alınmasının beklendiğini belirten “Dortmund’lu Kürşat”, baştan beri kendisiyle ilgili gelişmelere yer veren Alman Bild gazetesine, “Bir kilo badem 10 Euro. Yılda toplam yarım milyon Euro gelir elde edeceğim. Uzmanlara göre bu iyi ve önemli bir yatırım. Üretim ve hasatla bölgedeki çiftçiler ilgilenecek” açıklamasında bulundu. İnsanların çoğunun kazandığı ikramiyeyi çarçur edeceğini düşündüğünü söyleyen ‘loto milyoneri’, “Badem çiftliği sadece projelerimden biri. Emlak alanına da yatırım yapmak istiyorum” diye konuştu.

 

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#Almanya#Loto#Türk

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