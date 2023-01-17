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Loto milyoneri Kürşat 3 kişiye para vereceğini duyurdu... Tek şartını açıkladı

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#ALMANYA#Chico#Dünya
Loto milyoneri Kürşat 3 kişiye para vereceğini duyurdu... Tek şartını açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2023 11:55

Geçtiğimiz yılın eylül ayında Alman lotosundan yaklaşık 10 milyon Euro kazanan Kürşat Yıldırım 3 kişiye para dağıtacapını duyurdu. İşte loto milyonerinin tek şartı...

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Loto milyoneri Chico lakaplı Kürşat Yıldırım gündemden düşmüyor.

Geçtiğimiz yıl 24 Eylül'de yapılan çekilişten toplam 9 milyon 927 bin 511 Euro 60 cent kazandı.

Bunu medya aracılığıyla kamuoyuna duyuran Chico, o günden bu yana yaptıklarıyla sürekli medyanın gündeminde. Chico son olarak da 3 kişiye para dağıtacağını duyurdu.

Loto milyoneri Kürşat 3 kişiye para vereceğini duyurdu... Tek şartını açıkladı

Chico, 5 bin, 3 bin 500 ve 1500 Euro olmak üzere 3 kişiye para dağıtacağını belirtti.

TEK ŞARTINI AÇIKLADI

Katılım için tek şartı olduğunun altını çizen Chico, 'Şubat ayında bir çekiliş yapacağım ve tek bir şartım var, parayı isteyen kişiler bu parayla ne yapacaklarını bana iletmeliler' dedi.

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Şimdiye kadar 20 bin kişi, para alabilmek için Chico’ya mesaj attı.

Kimisi ehliyeti almak istediğini kimisi ise engelli kızı için tekerlekli sandalye almak istediğini söyledi. Kredi borçlarını ödemek için para isteyenler de oldu.

Loto milyoneri Kürşat 3 kişiye para vereceğini duyurdu... Tek şartını açıkladı

TAKİPÇİ SAYISINI ARTIRMAK İSTİYOR

Chico, bir yandan zor durumda olan insanlara yardım etmek istediğini belirtirken, diğer yandan da Instagram hesabındaki takipçi sayısını artırmak istediğini ifade etti.

Chico, 9 Şubat’a kadar süre tanıdı. Kazandığı parayla Ferrari ve Porsche marka lüks arabalar alan Chico’nun şu ana kadar servetinin yüzde 20’sini harcadığı tahmin ediliyor.

Kürşat Yıldırım, ayrıca Malatya’da badem tarlası da satın almıştı.

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#ALMANYA#Chico#Dünya

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