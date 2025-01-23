Los Angeles'taki yeni yangın yayılıyor

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ABD'nin California eyaletindeki Los Angeles şehrinde 7 Ocak'ta başlayan orman yangınları büyük ölçüde kontrol altına alınırken, kuzeyde yeni bir yangın daha başladı. Los Angeles'a bağlı Hughes'taki şiddetli rüzgarlar nedeniyle hızla etkisini arttıran orman yangını 9 bin 400 dönümden fazla alana yayılırken, 31 binden fazla kişi için zorunlu tahliye emri verildi.
Los Angeles County Şerifi Robert Luna, 23 bin kişiye ise tahliye uyarısı yapıldığını bildirdi. Los Angeles'ın kuzeyindeki San Gabriel Dağları'ndaki 700 bin dönümlük park ziyaretçilere kapatıldı. Los Angeles Bölgesi İtfaiye Şefi Anthony Marrone, Hughes yangınında 4 binden fazla itfaiyecinin çalıştığını açıkladı.