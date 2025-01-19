Los Angeles'ta isyan: Halk endişeli... İtfaiye şefinin istifası istendi

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Los Angeles'ta 7 Ocak'ta başlayan yangın, Santa Ana rüzgarları ile bir anda felakete dönüştü. Melekler şehrinde yangın nedeniyle 40 bin dönüm alan küle döndü.

1000 kişiye 1 itfaiyecinin düştüğü şehirde, yangın sebebiyle 27 kişi öldüğü ve 35 kişinin kayıp olduğu bildirildi. California İtfaiyesi, 12 binden fazla yapıyı tahrip eden yangının yüzde 43'ünün kontrol altına alındığını açıkladı.

Yangını fırsat bilen yağmacılar sebebiyle Vahşi Batı'ya dönen Los Angeles'ta, yolsuzluk soruşturması açıldığı bildirilen Belediye Başkanı Karen Bass'ın evinin önünde protesto gösterisi düzenlendi.

Yaşadıkları duruma isyan eden yaklaşık 40 kişilik protestocu ekibi, Bass'ı istifaya davet eden sloganlar attı.

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New York Post gazetesine konuşan bir Los Angeles sakini, "Belediye Başkanı Bass tamamen sorumsuz davrandı. Yangın tehlikesinin arttığını bile bile şehri terk etti. Acil bir durum başladığında insanlar lidere yönelir, ancak Bass Gana'da olduğu için karar alma süreci ertelenmek zorunda kaldı. Son sözü söylecek kişiydi Bass ama kayıplara karışmıştı. Sorumluluk almaması utanç verici" dedi.

Bir başka şehir sakini, "Denizaşırı bir ülkedeyken yangına müdahale edilmesi için var olan su rezervuarları boştu ve itfaiyenin koca bir araç filosu bütçe kesintisi nedeniyle bozuk bir şekilde bekledi. Yüzyılda bir, bin yılda bir meydana gelebilecek bir olay yaşadık. Ama sırtı dönük olduğu için liderlik yapamadı" ifadesini kullandı.

71 yaşındaki Bass, yangınlar patlak verdiğinde binlerce kilometre uzaklıktaki Gana'nın başkanlık seremonisine katıldığı için eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Bass ayrıca, itfaiye bütçesinde 17,5 milyon dolar kesintiye gittiği yönündeki haberler nedeniyle de eleştirilmişti.

İTFAİYE ŞEFİNİN İSTİFASI İSTENDİ

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Mahkumların seferber edildiği yangında, eleştiri oklarının hedefi aynı zamanda itfaiye şefi Kristin Crowley oldu.

Los Angeles İtfaiye Şefi Kristin Crowley'nin üzerindeki baskı gün geçtikçe artmaya devam ederken, yangınlara müdahaleyi düzgün bir şekilde yönetemediği gerekçesiyle istifası talep edildi.

Yangınla mücadele eden Los Angeles itfaiyecileri tarafından yazılan 5 sayfalık istifa talep eden mektupta, "İşleri doğru yapsaydınız ve itfaiyeyi büyük bir olay için önceden hazırlasaydınız, hiç şüphemiz yok ki daha az ölüm olacaktı ve mülkler kurtulacaktı" denildi.

Mektupta, Crowley'nin istifasının "Los Angeles vatandaşlar için en iyisi olacağı" belirtildi.

HALK ENDİŞELİ

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Yüzbinlerce kişinin tahliye edildiği şehirdeki yangından önce kirada oturanlar, ev kiralarının fiyatının iki katına çıkması sebebiyle endişe yaşamaya başladı.

Yetkililer, ev sahiplerinin ve otellerin fiyat yükseltmesine müsamaha gösterilmeyeeği konusunda uyarmasına rağmen, şehir sakinleri küle dönen evlerinin benzerleri için iki katı zamlı fiyat vermekten korkuyor.

Californiya Başsavcısı Rob Bonta, yüzde 124'e varan zaman yaptıkları gerekçesiyle 200'den fazla ev sahibini ve oteli uyardı.

Bonta, "Bu fahiş fiyat uygulamasının artık sona ermesi gerekiyor. Fahiş fiyatları tespit edip sonlandırana kadar durmayacağız" dedi.

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Yangından önce stüdyo dairede yaşayan 24 yaşındaki Marcela Banuelos, benzeri bir daire için kendisinden yüzde 30 zamlı kira bedeli istendiğini belirtti.

Bauelos, "Evim yerle bir oldu. Hem çok korktum hem de köpeğimle birlikte tek başına kaldım" ifadesinde bulundu. Banuelos, "Kiralar uçmuş durumda. Yangından önce oturduğum yer de oturmak istersem yüzde 33 oranında zamlı fiyat istiyorlar" dedi.