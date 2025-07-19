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Los Angeles'ta dehşet! Aracıyla kalabalığa daldı

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#ABD#Los Angeles#Kalabalık
Los Angelesta dehşet Aracıyla kalabalığa daldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2025 13:48

ABD'nin Los Angeles şehrinde bir aracın kalabalığın arasına dalması sonucu 20 kişinin yaralandığı açıklandı. Yaralılardan 5'inin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

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ABD'nin Los Angeles şehrindeki Santa Monica Bulvarı'nda, bir aracın kalabalığa çarptığı bildirildi.

Los Angeles İtfaiyesinden yapılan yazılı açıklamada, Holywood bölgesindeki Santa Monica Bulvarı'nda bir aracın kalabalığın içine girdiği belirtildi.

Olayda, 5'inin durumu kritik olmak üzere 20'den fazla kişinin yaralandığı kaydedilen açıklamada, olayla ilgili daha fazla detay paylaşılmadı.

İtfaiye ekiplerinin, şu anda hasta sevk ve nakil işlemlerini koordine ettiği duyuruldu.

Görgü tanıkları, aracın çarpmasından önce kalabalık arasında arbede çıktığını ve silahlı çatışma yaşandığını aktardı.

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#ABD#Los Angeles#Kalabalık

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