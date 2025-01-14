Los Angeles yangını nasıl başladı? Havai fişek şüphesi

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ABD’nin Los Angeles kenti ve çevresinde günlerdir süren yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 24’e yükseldiği, 16 kişiden ise haber alınamadığı bildirildi. Ulusal Meteoroloji Servisi yetkilileri, yangını şiddetlendirebilecek rüzgârın 15 Ocak’a kadar sürebileceği uyarısında bulundu. Yangının çıkış nedeni hâlâ araştırılırken Washington Post gazetesinde çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Gazete kenti yerle bir eden Palisades yangınının yılbaşı gecesi atılan havai fişekler sebebiyle ortaya çıkan ilk yangının kalıntıları sebebiyle çıkmış olabileceğini öne sürdü. Fotoğraf, video, uydu görüntüleri ve görgü tanıklarıyla yaptığı röportajlara dayandırılan haberde, yeni yıl etkinliklerinden kalma havai fişek kalıntılarının büyük ihtimalle güçlü rüzgârlar nedeniyle büyük bir ikinci yangına neden olmuş olabileceğini aktardı.

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KOMPLO TEORİLERİ YAYILDI

Öte yandan devam eden orman yangınları ve bölgede meydana gelen yıkımla birlikte komplo teorileri de ortalığa saçılmış durumda. Yangınların kasıtlı olarak çıkarıldığına dair iddialar yaygınlaşırken oyuncu Henry Winkler, yangınların bilinçli bir sabotaj sonucu olabileceğini öne sürdü. Oyuncu ve yönetmen Mel Gibson verdiği röportajda “Aklımdan her türlü korkunç teoriyi, komplo teorilerini ve daha fazlasını üretebilirim ancak su eksikliği, rüzgâr koşulları ve yangını başlatmaya hazır, istekli ve yetenekli insanların olmasını söylemekle yetinmem biraz daha uygun görünüyor” diye konuştu.

EYALET PEMBEYE BOYANDI









Günlerdir alevlerle boğuşan itfaiye ekipleri, söndürme çalışmalarını daha da zorlaştırması beklenen kuru çöl rüzgârlarının tekrar etkili olacağı uyarısının ardından, henüz yangınların ulaşmadığı bölgeleri korumak için uğraşıyor. Yangından zarar görmemiş bölgelere alevleri yavaşlatacak pembe renkli bir kimyasal püskürtülüyor. ‘Phos-Chek’ olarak da bilinen kimyasal, 9 uçak ve 20 helikopter tarafından şehrin dört bir yanına atıldı. Yangını söndürmek veya yayılmasını yavaşlatmak için kullanılan kimyasallardan oluşan Phos-Chek, kolayca buharlaşmadığı için sudan çok daha etkili olan ‘amonyum polifosfat’ içeriyor.

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HOLLYWOOD’DA KRİZ KAPIDA

Los Angeles bir Hollywood felaket filmini andıran orman yangınlarıyla boğuşurken, şehrin devasa eğlence endüstrisi, çalışanlarının karşılayamayacağı bir başka ciddi krizin maliyetini hesaplamaya başladı bile. Oyuncular, yazarlar ve yapımcılar evlerini kaybetti. Film ve televizyon prodüksiyonları geçici olarak durduruldu ve Hollywood’un ödül sezonunun iptal edilmesi için çağrılar artıyor. Şehirde eğlence ve hizmet sektöründe çalışan 680 binden fazla kişi yaşıyor.

MEGHAN’IN ŞOVUNA YANGIN RÖTARI

İngiliz Kraliyeti’nden ayrılarak ABD’ye yerleşen Sussex Düşesi Meghan Markle’ın ‘With Love’ isimli yemek programı da yangınlar nedeniyle rötara uğradı. 8 bölümlük şovun bu çarşamba yapılması beklenen prömiyeri 4 Mart’a ertelendi.

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2.5 MİLYON DOLAR BAĞIŞLADI

Grammy ödüllü şarkıcı Beyonce, Los Angeles’taki yangınlardan etkilenenlere yardım eli uzattı. Beyonce, kamu yararına çalışmalar yapan vakfı BeyGOOD aracılığıyla yangından etkilenenlere 2.5 milyon dolar bağışta bulundu. Bağışın evlerini kaybeden Altadena/Pasadena bölgesindeki ailelere ve orman yangınlarından etkilenenlerin acil ihtiyaçlarını karşılamak için kiliseler ile toplum merkezlerine yardım etmek üzere ayrıldığı bildirildi.