Los Angeles Vahşi Batı'ya döndü! Silahlı halk devriye gezmeye başladı: 'Tahammülüm kalmadı'

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ABD'nin melekler şehri olarak adlandırılan Los Angeles şehrindeki yangınlar, 7 Ocak'tan bu yana sürüyor. 9 gündür süren orman yangınlarında hayatını kaybeden kişi sayısının 25'e yükseldiğini bildiren yetkililer, 12 binden fazla yapının tahrip olduğunu aktardı.

Meteorologlar, bölgedeki hava koşullarının alev hortumlarına neden olabileceği uyarısında bulunurken yangınları körükleyerek büyük yıkıma yol açan Santa Ana rüzgarlarının yeniden şiddetlenebileceği belirtildi.

Yerleşim yerlerinin küle döndüğü şehirde, 37 bin dönümden fazla alanın yandığı bildirildi. Los Angeles Ticaret Odası, bölgedeki yangınlardan etkilenen küçük işletmeler için afet kurtarma ve yardım fonu başlattığını duyurdu.

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Yangınlara müdahalenin yetersiz kalmasına halk isyan ederken İtfaiye ekipleri, bütçe kesintisi nedeniyle itfaiye araçlarının aylarca boşta beklediğini aktardı.

Los Angeles'ta bin kişiye bir itfaiyeci bile düşmediği, şehirde yaşayan 4 milyon kişi için 3 bin 500 itfaiyeci istihdam edilmesinin belgelenmesi ile ortaya çıktı. Los Angeles itfaiye sendikası başkanı Freddy Escobar, "Söylenilmeyeni söyleyeceğim. Bir istihdamı azaltırsak, bir istasyonu kapatırsak, elbette birileri ölecektir" diye konuştu.

Yetkililer, sağlık güvenliği için bölge sakinlerine pencereler ve kapılar kapalı olarak içeride kalmalarını ve mümkünse bir hava temizleyici kullanmalarını veya klimaları devridaim özelliğinde çalıştırmalarını tavsiye etti. Yetkililer, sokağa gerekmedikçe çıkılmamasını, eğer çıkılacaksa N95 veya P100 maskesi ve gözlük takmaları gerektiğini belirtti.

Yetkililer tarafından sosyal medyada yayınlanan bir bildiride, yanan mülklerde tehlikeli madde incelemesi yapıldığı ve inceleme tamamlanana kadar bölge sakinlerinin yangın enkazını kaldırmasını ya da temizlemesini yasakladığı duyuruldu.

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SİLAHLI HALK DEVRİYE GEZMEYE BAŞLADI

Gece saatlerinde sokağa çıkmanın yasaklandığı Los Angeles'ta halk, hükümet yetkililerinin sokağa çıkma yasağına karşı çıkarak evlerini korumaya çalıştığı bildirildi.

Wall Street Journal'de (WSJ) yer alan habere göre, yağmacıların cirit atmaya başladığı Altadena ve Palisades'teki bir grup bölge sakini, yıkıma yol açan ve yağmacıların felaketten faydalanmaya çalışmasını engellemek amacıyla silahlı bir şekilde nöbet tutmaya başladı.

Gerber Kawasaki Varlık ve Yatırım Yönetimi firmasının yönetim kurulu başkanı Ross Gerber'in de silahlı nöbetçilerin arasında bulunduğunu aktaran WSJ, Gerber'in polisin uyguladığı koruma şartlarına ilişkin "Tahammülüm kalmadı" sözlerini sarf ettiğini belirtti.

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Mahallesinde kendi zaptiyesini oluşturan 53 yaşındaki Gerber, arkadaşıyla bir araya gelerek mahalleyi dolaştı ve tanımadıkları herkesi sorguya çekti.

“Bütün mahalle bir araya geldi” diyen Gerber, tahliye edilen evlerde yangın çıkması ihtimaline karşı boş evlerin yanında beklemesi için özel bir su kamyonu tahsis etti.

Başlangıçta kamyonun bölgeye girmesinin engellendiğini belirten Gerber, Vali Gavin Newsom'un araya girmesiyle su kamyonunun bölgeye girmesine izin verildiğini ifade etti.

Bir başka bölge sakini avukat Aaron Lubeley, "Kendimizi Vahşi Batı'da gibi hissediyoruz” açıklaması yaptı.

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1,8 milyon dolar değerindeki evinden geriye kendi elleriyle inşa ettiği bacası kalan Lubeley, eşi ve 26 yaşındaki oğlu ile birlikte tahliye edildiği evine geri döndü.

Aracında uyuyarak nöbete destek veren Lubeley, bu duruma son vermesi için eşinin kendisine yalvardığını ancak komşusunun evine bir zarar gelirse vicdan azabıyla yaşayamayacağını söyledi.

BIDEN'IN 'MİLYONLARCA DOLAR' DEĞERİNDEKİ SANAT ESERLERİ YOK OLDU

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'a ait yaklaşık 200 sanat eseri, şehri kasıp kavuran yangınlarda kül oldu.

New York Post'ta yer alan habere göre, Biden ailesine yakın bir avukat, eserlerin Hunter Biden'ın Palisades'teki evinin yakınlarında depolandığını ve “milyonlarca dolar” değerinde olduğunu söyledi.

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Hunter Biden'ın bağımlılıkla mücadele için başladığı resimlerine, daha önce düzenlenen bir müzayedede ortalama 85 bin dolar fiyat biçilmişti.