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Los Angeles kaosun ortasında: Yangın yağma ve yolsuzluk... Emmy Ödülü çalarken yakalandı

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#Los Angeles Yangınları#Emmy Ödülü Hırsızlığı#Yağmacılar
Los Angeles kaosun ortasında: Yangın yağma ve yolsuzluk... Emmy Ödülü çalarken yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2025 16:02

Los Angeles'ta 11 gündür devam eden yangınlar 27 kişinin hayatını kaybetmesine, 31 kişinin ise kaybolmasına yol açtı.40 bin dönümden fazla alanın küle döndüğü felakette, yağma olayları ve yolsuzluk iddiaları şehrin sarsılmasına neden oldu.

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ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles şehrinde, 11 gündür söndürülmeye çalışılan yangın sebebiyle 27 kişinin öldüğü, 31 kişinin ise hâlâ kayıp olduğu bildirildi.

7 Ocak'ta başlayan yangın, 11 binden fazla yapının tahrip olmasına yol açarken 40 bin dönümden fazla alan kül oldu. 1980'li yıllardan bu yana çıkan bir yangından daha fazla yerleşim alanının yok olduğu belirtildi.

Los Angeles şehri ve çevresinde 11 gündür devam eden yangınlar nedeniyle kentteki eğitim sekteye uğradı. Los Angeles Birleşik Okul Bölgesi Müfettişi Alberto Carvalho yaptığı açıklamada, çok sayıda okulun yandığını veya ağır hasar aldığını söyledi.

Los Angeles kaosun ortasında: Yangın yağma ve yolsuzluk... Emmy Ödülü çalarken yakalandı

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Yangınlar nedeniyle kentteki eğitimin önemli ölçüde sekteye uğradığını aktaran Carvalho, yangında hasar alan bazı okulların yeniden inşasının 2 yıldan fazla sürebileceğini belirtti.

Los Angeles itfaiyesi eleştirilerin hedefi haline gelirken İlçe İtfaiye Şefi Anthony Marrone, tahliye edilen bölgelere yeniden yerleşimin en az bir hafta daha gerçekleşmeyeceğini açıkladı.

Marrone, "Mümkün olduğunca hızlı bir şekilde, güvenli olduğunda tahliye edilen alanların yeniden nüfuslandırılması için planlamaya devam ediyoruz. Bir hafta daha tahliye edilen bölgelere yeniden yerleşmesinin mümkün görünmüyor" dedi.

Los Angeles İlçe Şerifi Robert Luna, destek beklediklerini ve destek gelene kadar sadece yangının ilerlemesini önleyebildiklerini belirtti.

Los Angeles kaosun ortasında: Yangın yağma ve yolsuzluk... Emmy Ödülü çalarken yakalandı

Luna, "Dışardan bakan bir göz, kelimenin tam anlamıyla bomba atıldı zannedersiniz" ifadesini kullandı.

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YAĞMACILAR EMMY ÖDÜLÜ ÇALARKEN YAKALANDI

Çok sayıda Hollywood yıldızı oyuncunun yaşadığı Los Angeles'ta, televizyon dünyasının Oscar'ı olarak kabul edilen Emmy Ödülü'nün çalınması engellendi.

New York Post'ta yer alan habere göre, yangın söndürme çalışmalarını devam ettiren itfaiyeciler, yağmacı olduğu iddia edilen kişilerin yanmış bir evi soymasının ve alevlerin arasından kurtardığı Emmy Ödülü'nün çalınmasının önüne geçti.

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Los Angeles kaosun ortasında: Yangın yağma ve yolsuzluk... Emmy Ödülü çalarken yakalandı

İki şüpheli kişiyle karşılaşan itfaiyeciler, 2002 yılında verilen ödülle birlikte beyaz bir kamyonete binip uzaklaştıkları sırada yağmacıları durdu.

Kamyonetten inen bir kadın, hırsızlık yapmadığını ve mahallesini koruduğunu iddia etti. Ancak kamyonetten, bir adet Emmy Ödülü'nün yanı sıra 2016 yılında verilen ve Emmy Ödülü'nde ismi yazan kişinin isminin yazdığı Sharp ödülü çıktı.

Yağmacıların tutuklandığı bildirilirken Los Angeles Bölge Savcısı Nathan Hochman, 9 kişinin daha yağma suçlamasıyla tutuklandığını açıkladı.

Hochman, yağma girişiminde bulunan ve yanmış binalara girerek hırsızlık yapmaya çalışan kişilere yönelik "Bu size ders olsun. Yaşadığımız felaketi suç işlemek için kılıf olarak kullanabileceğine inan herkese uyarımdır. Yakalanacaksınız ve sorumlu tutulacaksınız. Güvenlik ve adaleti tahsis edene kadar durmayacağım" dedi.

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BELEDİYE BAŞKANINA YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

New York Post'un bir başka haberinde, Los Angeles şehri yangın ile mücadele ederken şehrin Belediye Başkanı Karen Bass'a yönelik yolsuzluk soruşturması açıldığı bildirildi.

Los Angeles kaosun ortasında: Yangın yağma ve yolsuzluk... Emmy Ödülü çalarken yakalandı

Bass, aynı zamanda aralarında itfaiyeyi 17 milyon dolar zarara uğratarak yangın ile mücadelede yetersiz kalmalarına sebep olması gibi bir dizi skandal iddianın hedefi oldu.

Bass'a yöneltilen iddialar arasında, belediyede görevli bir memura aynı görevdeki memurun maaşının iki katına denk gelen 750 bin dolar maaş verme ve zimmete para geçirme, yalancı şahitlik, vergi kaçırma ile meclis üyelerini susturmak için rüşvet verme yer aldı.

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Tüketici İzleme Örgütü başkanı Jamie Court, iddialara ilişkin “Yolsuzluk Los Angeles'ta kökleşmiş durumda” dedi.

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#Los Angeles Yangınları#Emmy Ödülü Hırsızlığı#Yağmacılar

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