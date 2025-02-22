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Los Angeles Belediye Başkanı itfaiye şefini görevden aldı

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#Los Angeles#Yangınlar#İtfaiye Şefi
Los Angeles Belediye Başkanı itfaiye şefini görevden aldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2025 16:15

ABD'de Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, İtfaiye Şefi Kristin Crowley'i, "gözetiminde 1000 itfaiyecinin evlerine gönderildiği" gerekçesiyle görevden aldı.

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Bass, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, Crowley'in yangınlarla ilgili eylem sonrası rapor hazırlamayı reddettiğini bildirdi.

Yangınların başladığı gün Crowley'in gözetiminde 1000 itfaiyecinin evlerine gönderildiğine dikkati çeken Bass, Los Angeles halkının güvenliği ve itfaiyenin operasyonlarını en iyi şekilde sürdürebilmesi için itfaiye şefinin görevine son verdiğini belirtti.

Belediyenin internet sitesinden yapılan açıklamada da itfaiye şefliği görevini geçici olarak eski İtfaiye Şefi Yardımcısı Ronnie Villanueva'nın üstleneceği duyuruldu.

LOS ANGELES'TEKİ YANGINLAR

Los Angeles'ta 7 Ocak'ta sabah saatlerinde Pacific Palisades bölgesinde başlayan, Eaton, Hurst, Sunset ve Woodley bölgeleri başta olmak üzere hızla çevreye yayılan orman yangınlarında 29 kişi yaşamını yitirmişti.

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Binlerce dönüm alanın hasar görmesine yol açan yangınların neden olduğu toplam zarar ve ekonomik kaybın 250 ila 275 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

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#Los Angeles#Yangınlar#İtfaiye Şefi

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