Lord Balfour’a İsrail saldırısı! Spreyle boyadı, bıçakla kesti

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Grubun sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada resmin ‘1917 Balfour Deklarasyonu’ nedeniyle saldırıya uğradığını ve eylemin Filistinlilerin anavatanlarından mahrum bırakılmasında İngiltere’nin tarihi rolünü vurgulamak için yapıldığı belirtildi. Dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour, siyonist hareketin önemli isimlerinden Baron Walter Rothschild’e 2 Kasım 1917 tarihinde yazdığı mektupta Filistin topraklarında Yahudilere bir ‘vatan’ kurulmasını vaat etmiş, mektup tarihe “Balfour Deklarasyonu” olarak geçmişti. Deklarasyon, İsrail devletinin kurulmasına giden süreçte en önemli kilometre taşı olarak görülüyor.