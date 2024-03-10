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Lord Balfour’a İsrail saldırısı! Spreyle boyadı, bıçakla kesti

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#Filistin#Cambridge Üniversitesi#Balfour Deklarasyonu
Lord Balfour’a İsrail saldırısı Spreyle boyadı, bıçakla kesti
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2024 07:00

Filistin Eylemi isimli bir grup, Cambridge Üniversitesi Trinity College’da bulunan Lord Arthur Jamer Balfour portresini keserek spreyle boyadı.

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Grubun sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada resmin ‘1917 Balfour Deklarasyonu’ nedeniyle saldırıya uğradığını ve eylemin Filistinlilerin anavatanlarından mahrum bırakılmasında İngiltere’nin tarihi rolünü vurgulamak için yapıldığı belirtildi. Dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour, siyonist hareketin önemli isimlerinden Baron Walter Rothschild’e 2 Kasım 1917 tarihinde yazdığı mektupta Filistin topraklarında Yahudilere bir ‘vatan’ kurulmasını vaat etmiş, mektup  tarihe “Balfour Deklarasyonu” olarak geçmişti. Deklarasyon, İsrail devletinin kurulmasına giden süreçte en önemli kilometre taşı olarak görülüyor.

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#Filistin#Cambridge Üniversitesi#Balfour Deklarasyonu

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