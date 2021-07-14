Londra’yı sel bastı: Milyon dolarlık evler sular altında

Metro seferleri taşkınlardan ötürü askıya alınırken halk, evlerine dolan sudan eşyalarını kurtarmak için zamanla yarıştı. 90 dakikada yaklaşık 8 santimetre yağış düşen kentin özellikle batısındaki Kensington bölgesinde evlerde maddi hasar meydana geldi. Bu bölgedeki evler, fazladan alan kazanmak için sonradan yaptırılan bodrum katları ile biliniyor.

QUEEN GİTARİSTİNİN EVİ MAHVOLDU

Rock grubu Queen’in gitaristi Brian May (73) ve eski oyuncu eşi Anita Dobson (72) sel kurbanları arasında. May, Kensington’daki 7 milyon sterlinlik (83 milyon TL) evinin su basmış halini kaydettiği videoyu Instagram hesabından paylaşarak, “İşgal edilmiş gibiyiz. Bodrumun zemininde Anita’nın bir ömür boyu biriktirdiği hatıralar vardı ve şimdi hepsi mahvoldu” diye yazdı.

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