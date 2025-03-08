Londra'yı felç eden Filistin protestosu! Elizabeth Kulesi'ne tırmandı, kimse indiremedi

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İngiliz polisi, elinde Filistin bayrağı tutan bir adamın ünlü Elizabeth Kulesi'ne tırmanmasının ardından Londra'nın simgesi haline gelen Big Ben'in etrafını kapattı.

Olay yerinde bulunan AFP muhabirinin verdiği bilgiye göre, adam tarihi yapıya çıplak ayakları ile tırmandı ve kulenin üzerindeki bir çıkıntıya tutunarak beklemeye başladı.



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Polis hemen olay yerini kordon altına alırken, meraklı kalabalık ellerinde telefonlarla adamı izlemeye başladı. Güvenlik güçleri bölgeye acil durum araçlarını konuşlandırdı, Westminster Köprüsü kapatıldı, Parlamento binasındaki turlar iptal edildi.Bölgede trafiğin sıkıştığı görüldü...

Olay yerine gelen itfaiye ekibi itfaiye aracı ve megafon kullanarak adamla konuşmaya çalıştı. Ama adam aşağı inmemek konusunda ısrar etti.

İngiliz Guardian gazetesinde yer alan habere göre kimliği belirlenemeyen şahıs tam 3 saat boyunca kulenin üzerinde bekledi.

Polis yaptığı ilk açıklamasında, sabah erken saatlerde Parlamento Binası'ndaki Elizabeth Kulesi 'ne tırmanan bir adamla ilgili ihbar aldıklarını ve 10:00 civarında bölgeye intikal ettiklerini belirtti. Londra Emniyet Müdürlüğü ise AFP'ye yaptığı açıklamada, "Memurlar olay yerinde olayı güvenli bir şekilde sonlandırmak için çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyaya düşen görüntülerde Londra'nın merkezindeki Bridge Caddesi'nde en az dokuz acil servis aracının hazır beklediği görüldü.