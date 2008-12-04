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Londra'ya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çıkartması

KKTC Başbakanlık Yatırım ve Geliştirme Ajansı YAGA ve İngiltere'de faaliyet gösteren Kıbrıs Türk Ticaret Odası (CTCC) London Stock Exchange Salonu’nda , Kuzey Kıbrıs'taki yatırım olanaklarını anlatan bir seminer düzenledi.

İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türk ve İngiliz işadamlarına yönelik Kuzey Kıbrıs'taki yatırım olanakları hakkında bilgi vermek ve yatırımcıları Kuzey Kıbrıs'a yatırım yapmaya teşvik etmek amacıyla, KKTC Başbakanlık Yatırım ve Geliştirme Ajansı YAGA, Londra'ya geldi

İngiltere'de faaliyet gösteren Kıbrıs Türk Ticaret Odası (CTCC) ile birlikte London Stock Exchange Salonu’nda bir seminer düzenleyen YAGA, Kuzey Kıbrıs'a yatırım olanakları hakkında katılımcılara bilgi verildi.

YAGA'nın yurtdışındaki ilk tanıtım toplantısı olan Londra’da düzenlenen seminerin ana konuları arasında YAGA'nın servislerini yatırımcılara sunmak, Kuzey Kıbrıs'taki ekonomik iklimden yatırımcıları haberdar etmek oldu.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Salih Tunar ise, Kuzey Kıbrıs'taki şimdiki ve gelecekteki yatırım fırsatlarını anlatarak yabancı yatırımcıları Kıbrıs'a yatırım yapmaya davet etti.

CTCC Başkanı İbrahim Durmuş ise yaptığı konuşmada, bu seminerin CTCC üyeleri için güzel bir fırsat olduğunu söyleyerek, Kıbrıs'ta yatırım yapmak isteyenleri YAGA'nın olanaklarından yararlanmaya ve CTCC'ye üye olmaya davet etti.

Seminerde Kıbrıs ve Kıbrıs'taki yatırım fırsatlarını anlatan YAGA Genel Müdürü Ayşe Dönmezer, YAGA'nın tanıtımı için hazırlanan bu organizasyonun özellikle Londra'da yapılmasının sebebini, İngilizlerle olan geçmişten gelen bağlar ve Londra'da önemli ölçüde Kıbrıslı Türk’ün yaşamasına bağlayarak, “Amacımız belli bir sermaye birikimine ulaşamış olan Kıbrıslı Türk yatırımcıları Kıbrıs'a çekmek” dedi.

Kuzey Kıbrıs Yatırım Konferansını, İngiltere'de yaşayan Türk toplumuna hitap etmek ve gelecekte yapacakları yatırımlarında Kıbrıs'ı düşünmelerini sağlamak amacıyla gerçekleştirdiklerini ifade eden Dönmezler, yaptığı konuşmada Kuzey Kıbrısla ilgili ekonomik ortamı Dünya Bankası'ndan sağlanan verilere dayanarak sundu.

Kuzey Kıbrıs'ın yatırım ortamı da ‘Oxford Yatırım Araştırmaları’ şirketini tarafından yapılan kıyaslama raporundaki verilere dayanarak anlatan Dönmezler, “Mali kriz içindeki İngiltere’de işadamları şuanda yatırımlarını durdurmuş durumda ancak bizim amacımız İngiltere'deki işadamlarının gelecek yatırım planında Kuzey Kıbrıs’a da yer vermelerini sağlamak. Ülkemizin zorluklarını ve yatırım ortamının yarattığı sorunları biliyoruz” şeklinde konuştu.

Bir sonraki toplantının Almanya, İsrail ve Türkiye'de gerçekleştirileceğine dikkati çeken Dönmezler, “Kuzey Kıbrıs'ın fırsatlarla dolu olduğunu dünyaya anlatacağız ve bu konuda Türkiye’nin desteğini belkiyoruz” dedi.

Seminer, İngiltere’de yaşayan ve Kıbrıs'tan gelen katılımcıların Kıbrıs ve Kıbrıs'taki yatırım olanaklar ile ilgili soru cevapların ardından sona erdi.

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