Londra’nın göbeğinde Nevizade Sokağı

“Amerika’nın Sesi” internet sitesinin haberine göre, Ankara Anlaşması olarak bilinen çalışma vizesiyle İngiltere’ye gelen Türkler, hasret kaldıkları meyhane ortamını Londra’da oluşturmaya başladılar. Nevizade UK adlı proje ile İstanbul Beyoğlu’ndaki Nevizade Sokağı rüzgârı şimdi Londra’da esiyor. Şehirdeki mevcut restoranların kiralanarak bir geceliğine meyhaneye dönüştürüldüğü etkinliklerin müdavimleriyse yeni nesil göçmenler. Sosyal medya üzerinden duyurulup biletleri anında tükenen ve ‘bir anda meyhane’ olarak çevirebileceğimiz ‘pop-up meyhane’ tarzı eğlenceler Londra’da birbiri ardına belirmeye başladı.

Müşterilerin büyük çoğunluğunu Türkler oluşturuyor.

MİDYECİ BİLE VAR

2013’ten beri İngiltere’de yaşayan Tuba ve Çağrı çifti evlilik yıldönümlerini kutlamak için geldiklerini ve ortamın onlara İstanbul’daki üniversite yıllarını hatırlattığını söyledi. Mimar çift, İngiltere’deki Türk restoranların çoğunda benzer servis yapılsa dahi, özledikleri Çiçek Pasajı havasını ancak bu etkinlikte bulabilmişler. İstanbul’dayken web sitesi tasarımı işi yapan Ahmet, şimdi ortağıyla Londra’da midye işine girişmiş. Nevizade’deki mekânların önünde olduğu gibi o da tepsisiyle meyhanede yerini almış.

Müşterisi epey bol olan Ahmet, İngiltere’de ‘The Midyeci’ markasıyla işi büyütmeyi planlıyor. Müşteriler, her şeyiyle İstanbul gecesi gibi bir geceyi, epeydir ilk kez yaşamış olmaktan memnun olduklarını belirtiyor.

Midyecinin önünde sıra oluşuyor.

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