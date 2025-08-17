Londra’nın emlak zengini

Haberin Devamı

Katar Kraliyet Ailesi’nin, İngiltere’nin başkenti Londra’daki emlak yatırımlarının artması İngiliz basınının da dikkatini çekti. Bu durum Londra basınında “Little Doha” (Küçük Doha) ya da “Qataropolis” gibi tabirlerle anılmaya başlandı. Portföyde, lüks otellerden tarihi malikânelere kadar geniş bir yelpaze bulunuyor. The Connaught ve Claridge’s gibi otellerin yanı sıra Dudley House ve Lombard House gibi ikonik yapılar da Katar’ın kontrolünde. 2020 yılında The Ritz Hotel de Katarlı işinsanı tarafından satın alındı.

Ayrıca, Katar Yatırım Otoritesi aracılığıyla The Shard, Chelsea Barracks, Harrods ve Shell Centre gibi Londra’nın sembol yapılarında da yatırımlar bulunuyor. Söz konusu geniş portföy, “Katar Kraliyet Ailesi, Londra’da Kral Charles’tan daha fazla mülk sahibi” iddialarını gündeme getirdi. Ancak uzmanlar, bu karşılaştırmanın net olmadığını vurguluyor. Çünkü İngiliz Kraliyet Ailesi’nin elindeki mülklerin büyük bölümü, Crown Estate aracılığıyla kamuya ait kabul ediliyor ve gelirleri hazineye aktarılıyor. Kral Charles’ın şahsi serveti ve taşınmazları ise bundan ayrı değerlendiriliyor.