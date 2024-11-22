Londra'da 'şüpheli valiz' korkusu: Havalimanı boşaltıldı

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İngiltere'nin en büyük ikinci havalimanı olan Londra Gatwick Havalimanının Güney Terminali, bir valizde "şüpheli yasaklı madde" bulunması nedeniyle boşaltıldı.

Gatwick Havalimanının X hesabından yapılan paylaşımda, "Güney Terminalin büyük bir bölümü güvenlik olayının araştırılması nedeniyle boşaltıldı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, olayla ilgi incelemenin sürdüğü ve yolcuların terminale girişine izin verilmeyeceği kaydedilirken, bu istikametindeki trenlerin, havalimanı istasyonunu pas geçtikleri belirtildi.

"TEDBİR AMACIYLA BOMBA İMHA EKİPLERİ GÖREVLENDİRİLDİ"

Sussex polisi de yaptığı açıklamada terminaldeki bir valizde "şüpheli yasaklı madde" bulunduğunu kaydetti.

Polise yerel saatle 08.20'de (TSİ 11.20) ihbar yapıldığı ifade edilen açıklamada, "Tedbir amacıyla bomba imha ekipleri görevlendirildi." denildi.

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Polis, terminalin kapatılması nedeniyle çevredeki yollarda trafik sıkışıklığı yaşandığını belirtirken, havalimanını kullanacak vatandaşların polisin ve havalimanının sosyal medya hesaplarını takip etmeleri tavsiyesinde bulundu.