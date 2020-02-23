Londra’da saldırıya uğrayan müezzin: ‘Onu affediyorum’

LONDRA’da Regent Park camisinde yaşanan bıçaklı saldırıdan bir gün sonra müezzin Rafat Maglad (69) Merkez camisinde cuma namazında cemaatle buluştu. Namaza Londra’nın Pakistan asıllı Belediye Başkanı Sadiq Khan da geldi.

Gazetecilere konuşan Maglad, saldırganla ilgili “Onu affediyor musunuz” şeklindeki soruya “Evet affediyorum, kişisel olarak ona karşı bir nefretim yok” yanıtını verdi. Cami müdürü Dr. Ahmed al Dubavan da kendisinin saldırganı daha önce görmediğini ancak son zamanlarda camiye geldiğini öğrendiklerini anlattı. Boynundan yaralanan Maglad’ın sağlık durumu hakkında da bilgi veren Dubavan, tedavisinin sürdüğünü belirterek “Acıları var ancak genel olarak iyi” dedi. Saldırgan Daniel Horton (29) ise ağır yaralama ve kesici alet bulundurma suçlarından tutuklandı. Savcı, saldırganın birkaç yıldır camiye gittiğini ve müezzin ile birbirlerini tanıdıklarını belirtti.

‘EŞİM İÇİN ENDİŞELİYİM’

Olaya dair düşüncelerini sorduğumuz Londra doğumlu Sam M., Almanya’da 9 kişinin hayatını kaybettiği saldırının hemen ardından yaşanan bu eylemin tesadüf olmadığı görüşünde. Sam şunları söyledi: “Dışarıdan bakan benim Müslüman olduğumu söylemez, bu nedenle endişe duymuyorum. Ama inancını belli edecek şekilde sakal bırakan erkekler ya da örtünen kadınlar için bir sorun olabilir. Açıkcası eşim sokağa çıktığında güvenliğinden endişe ediyorum.”



