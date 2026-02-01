Londra’da Sadece 3 bilet satıldı

Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2026 07:00
ABD Başkanı Donald Trump’ın ikinci başkanlık yemin törenine giden 20 günde, eşi First Lady Melania Trump’ın Beyaz Saray’a dönüş sürecini konu alan belgesel film ‘Melania’, İngiltere’de beklenen ilgiyi görmedi. Filmin Londra prömiyeri öncesinde, Islington’daki bir sinemada ilk gösterim için sadece 3 bilet satıldı.
Londra genelindeki Vue sinemalarında planlanan 28 ayrı gösterimin tamamında da koltuklar boş kaldı. Melania Trump, belgeselin ABD’de gerçekleşen galasında “Filmle çok gurur duyuyorum. İnsanlar beğenebilir, beğenmeyebilir ve bu onların seçimi. Benim için zaten başarılı” diye konuşmuştu.