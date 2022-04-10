Londra’da Rus askerlerini protesto!

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Rusya’nın Ukrayna’da saldırıları devam ederken, Rus askerlerinin Ukrayna’da sivillerin evlerini yağmaladığı çok sayıda görüntünün ortaya çıkmasının ardından İngiltere’nin başkenti Londra’daki Rusya Büyükelçiliği önünde protesto düzenlendi.

'Yağmaları büyükelçilik önüne çeşitli eşyalar bırakarak protesto ettiler'

Göstericiler, Rusya Büyükelçiliği önüne yağmalara tepki olarak çeşitli eşyalar bırakarak, Rus askerlerinin savaştan dolayı evlerini boşaltmak zorunda kalan sivillerin evlerindeki eşyaları alarak, kendi evlerine gönderdiklerini iddia etti.



Rusya’ya karşı tepkisini göstermek için büyükelçiliğin önüne gelen Suriyeli bir gösterici yaptığı açıklamada, “Bütün dünya şu an Ukrayna’daki durumu protesto ediyor ve Ukraynalılara destek gösteriyor. Ukraynalı vatandaşları ülkelerine davet ederek, onlara kucak açıyor” dedi.

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'Ukrayna topraklarını talan ediyorlar'



Protestoya katılan İngiltere vatandaşı Edie ise, “Ukrayna’da olan savaş gerçekten mide bulandırıcı. Rusya devleti Ukrayna’daki insanları öldürüyor. Çocukları öldürüyor, yaşlı insanları öldürüyor. Ukrayna topraklarını talan ediyorlar. Zaman, bu savaşı sona erdirme zamanı” ifadelerini kullandı.