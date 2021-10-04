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Londra'da milletvekillerini ve diplomatları koruyan polise tecavüz suçlaması

#İngiltere#Dünya#Cinsel Saldırı
Londrada milletvekillerini ve diplomatları koruyan polise tecavüz suçlaması

İngiltere'nin başkenti Londra'da milletvekilleri ve diplomatlara korumalık yapan polis memuru tecavüzle suçlandı.

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Londra Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir polis memuru tecavüzle suçlandı. 46 yaşındaki David Carrick, bugün yargıç karşısına çıkacak.

Halen gözaltında olan Carrick duruşmaya video konferans sistemiyle bağlanacak. Carrick'in, milletvekillerini ve diplomatları koruyan birimde görevli olduğu açıklandı.

Londra Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Carrick'in 4 Eylül 2020'de St Albans'ta izinliyken bir kadına tecavüz etmekle suçlandığı belirtildi.

Son dakika... Sarah Everard cinayeti: İngilterede Sarah Everardı vahşice öldüren polis memuru ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı

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Londra Emniyet Müdürü Dame Cressida Dick, suçlamanın kendisini "çok kaygılandırdığını" söyledi. Açığa alınan Carrick hakkında soruşturma başlatıldı.

İngiltere'de Mart ayında Sarah Everard'ın vahşice öldürülmesi ile ilgili davada, Everard'ı zorla alıkoyduktan sonra öldüren polis memuru Wayne Couzens, geçen hafta ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Wayne Couzens'ın, sahte bir suçlamayla gözaltına almakla korkuttuğu genç kadına polis kimliğini gösterdiği ve kelepçe taktığı ortaya çıkmıştı. Couzens, cezasının açıklanması öncesi "Ağır bir cezayı hak ediyorum" demişti.

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3 Mart günü evine yürüyerek dönerken kayıplara karışan Sarah Everard'ın cansız bedeninin kalıntıları 10 Mart'ta, Londra'nın dışındaki Kent bölgesindeki ormanlık alanda bulunmuştu.

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#İngiltere#Dünya#Cinsel Saldırı