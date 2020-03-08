Londra'da marketlerde sağlık ve temizlik ürünü rafları boşaldı

Londra’da bazı marketler koronavirüsü nedeniyle evlerinde stok yapmak isteyen vatandaşların akınına uğradı. Son günlerde artan koronavirüsü salgını ve gelen ölüm haberleri, yerel marketlerdeki ve büyük alışveriş merkezlerindeki temizlik ve sağlık ürünlerinin stoklarının bitmesine neden oldu.

Londra’nın güney ve kuzey bölgelerinde bulunan bazı marketlerde sağlık ürünlerinin bitmesi kentte yaşayanları tedirgin ederken, Sağlık Bakanlığı'ndan herhangi bir açıklama gelmemesi sosyal medyada tepkiye neden oldu.

Güney Londra’da bir marketin sağlık reyonunda sabun ve dezenfekte ürünlerinin tamamen bittiği görüldü. Alışveriş arabalarını sağlık ürünleriyle dolduran bazı Londralılar, marketlerde sağlık ürünleri bitince online alışveriş sitelerine ve eczanelere yöneldi.

İngiltere'de koronavirüsü vaka sayısının 200’ü geçtiği, 2 kişinin de hayatını kaybettiği açıklanmıştı.



