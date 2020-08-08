Londra'da hemşireler ve sağlık çalışanlarından protesto eylemi

İngiltere'nin başkenti Londra bugün sağlık çalışanlarının eylemine sahne oldu.

İngiltere'de kamu çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını döneminde ortaya koyduğu katkıdan dolayı, maaşlarına enflasyon oranının üzerinde zam yapılmasına karar verilmişti.

İngiliz hükümetinin kamu çalışanlarına yönelik maaş zammı kararına doktor ve öğretmenler dahil edilirken, 2018'de yapılan üç yıllık ücret anlaşması nedeniyle hemşireler dahil edilmedi.

Başkenti Londra’da hemşireler ve diğer Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) çalışanları, hükümetin kamu sektörü maaş zammının dışında bırakılmasına karşı erken maaş artışı talebiyle Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Street’te bir gösteri düzenledi.

Eylemciler taşıdıkları pankartlarda kendisi de Covid-19'a yakalanan ve tedavisinin ardından iyileşen başbakan Boris Johnson'ı da hedef aldılar ve Johnson'a 'Biz olmasak iyileşemezdin, sesimizi' duy diyerek seslendiler.