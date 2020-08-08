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Dünya
AA
Haber Giriş: 08.08.2020 - 16:46,Son Güncelleme:

Londra'da hemşireler ve sağlık çalışanlarından protesto eylemi

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Londra'da hemşireler ve sağlık çalışanlarından protesto eylemi
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İngiltere'nin başkenti Londra'da hemşireler ve Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) çalışanı sağlık görevlileri koronavirüs salgını döneminde verdikleri yoğun emeğe karşın maaşlarına zam yapılmamasını protesto etmek için eylem düzenledi.

İngiltere'nin başkenti Londra bugün sağlık çalışanlarının eylemine sahne oldu. 

İngiltere'de kamu çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını döneminde ortaya koyduğu katkıdan dolayı, maaşlarına enflasyon oranının üzerinde zam yapılmasına karar verilmişti.

İngiliz hükümetinin kamu çalışanlarına yönelik maaş zammı kararına doktor ve öğretmenler dahil edilirken, 2018'de yapılan üç yıllık ücret anlaşması nedeniyle hemşireler dahil edilmedi.

Başkenti Londra’da hemşireler ve diğer Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) çalışanları, hükümetin kamu sektörü maaş zammının dışında bırakılmasına karşı erken maaş artışı talebiyle Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Street’te bir gösteri düzenledi.

Londrada hemşireler ve sağlık çalışanlarından protesto eylemi

Eylemciler taşıdıkları pankartlarda kendisi de Covid-19'a yakalanan ve tedavisinin ardından iyileşen başbakan Boris Johnson'ı da hedef aldılar ve Johnson'a 'Biz olmasak iyileşemezdin, sesimizi' duy diyerek seslendiler. 

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