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Londra’da devir teslim günü… Burnham Başbakanlığa başlıyor

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#Londra'da Yeni Dönem#Andy Burnham#Başbakanlık
Londra’da devir teslim günü… Burnham Başbakanlığa başlıyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2026 07:00

İNGİLTERE’de iktidardaki İşçi Partisi’nin yeni lideri Andy Burnham’ın bugün ülkenin 59’uncu başbakanı olarak göreve başlayacak.

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İngiltere merkezli BBC’ye göre süreç, Başbakan Keir Starmer’ın görevinden resmen ayrılmak üzere Kral 3’üncü Charles’a istifasını sunmasıyla başlayacak. Starmer’ın istifasının ardından, Kral Charles’ın Burnham’ı kabul ederek hükümeti kurma görevini vermesi bekleniyor. Burnham, İngiltere’nin son on yıldaki yedinci başbakanı olacak.

YÜKÜ AĞIR

Öte yandan Washington Post, Burnham’ın başbakanlık görevine dış politika tecrübesinin sınırlı olduğu bir dönemde başlayacağına dikkati çekti. Analize göre Burnham’ı görevinin ilk günlerinden itibaren Ortadoğu’daki gerilim, Rusya ve Çin’le ilişkiler ile ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere zorlu bir uluslararası gündem bekliyor. Haberde, yeni başbakanın dış politikada ilk aşamada Starmer’ın Ukrayna’ya destek ve Avrupa ile yakın işbirliği çizgisini büyük ölçüde sürdüreceği, ancak Trump’la ilişkilerde daha farklı bir üslup benimseyebileceği kaydedildi. Trump, geçen ay Burnham’a ilişkin “O çok liberal” ifadesini kullanmıştı.

SON FIRSAT

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Cuma günü parti liderliğini üstlenen Burnham, “unutulmuş her yerdeki” insanlara umut sunmak için çalışmaya hazır olduğunu söyledi. Popülist Reform UK partisinin İngiltere’deki yükselişini önleme vaadiyle partinin başına geçen Burnham, liderliği ile başlayan yeni dönemin, partinin kaderini tersine çevirmek için son bir fırsat olduğunu vurguladı.

 

 

 

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#Londra'da Yeni Dönem#Andy Burnham#Başbakanlık

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