Londra’da cenaze teyakkuzu

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İngiltere’nin başkenti Londra, Kraliçe 2’nci Elizabeth’in pazartesi günü yapılacak cenaze töreni için alarmda. Geçen perşembe İskoçya’daki Balmoral şatosunda hayatını kaybettikten sonra naaşı hafta sonu Edinburgh’a getirilen Kraliçe’yi burada 26 binden fazla kişi ziyaret etti. Elizabeth’in tabutu dün de Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait bir uçakla Londra’daki Buckingham Sarayı’na nakledildi. Kraliçe’nin naaşı bugün saat 14.00’te halkın izleyişine açık bir tören alayıyla Westminster Hall’a götürülecek. Kral 3’üncü Charles’ın önderlik edeceği ve yaklaşık 40 dakika sürmesi beklenen geçit töreni için Kraliyet Parkları’na dev ekranlar kuruldu.

KUYRUKTA 35 SAAT

Cenaze töreniyle ilgili gece gündüz prova yapılırken, kortejin geçeceği güzergâhta yollar polis barikatlarıyla çevrildi. Kraliçe’yi seven birçok İngilizin dün tören güzergâhında kamp yaptığı görüldü. 19 Eylül’de gerçekleşecek cenaze törenine kadar Kraliçe’nin naaşı Westminster Hall’da ziyaretçilere açık olacak. Tahmini 750 bin ile 1 milyon arasında ziyaretçi nedeniyle yoğunluk yaşanabileceği öngörülüyor. Saatte 3 bin kişinin tabutu ziyaret edeceği şekilde bir planlama yapılırken, kuyruğun 8 kilometre kadar uzayabileceği hesaplanıyor. Ziyaretçilerin kuyrukta 17 ila 35 saat arasında beklemesi gerekeceği düşünülüyor.

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10 BİN POLİS GÖREVLİ

Dünya liderlerinin katılacağı cenaze töreni aynı zamanda bir zirve gibi olacağı için, İngilizler aksaklık yaşanmamasına çaba gösteriyor. Bazı demiryolu hatlarında taşıma kapasitesi yüzde 50 oranında arttırılırken, naaşın ziyarete açık olacağı süre boyunca 10 bin polis memurunun görevde olacağı belirtildi.

22 KM VEDA KUYRUĞU

Kraliçe’nin cenazesi Londra’daki RAF Northolt havalimanına C-17 askeri kargo uçağıyla taşındı. Havalimanından Buckingham Sarayı’na giden 22 kilometrelik güzergâh boyunca binlerce İngiliz cenaze konvoyunun geçişini izledi.

ÖFKELİ KRAL CHARLES

Birleşik Krallık turuna başlayan Kral 3’üncü Charles, dün eşi Konsort Kraliçe Camilla ile birlikte Kuzey İrlanda’nın başkenti Belfast’a gitti. Hillsborough Kalesi’ni gezen ve ziyaretçi defterini imzalayan Kral Charles, bu sırada elindeki kalemin mürekkep akıtmasına sinirlenerek salonu terk etti.