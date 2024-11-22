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Londra'da bomba paniği! ABD Büyükelçiliği önünde 'şüpheli paket'

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#İngiltere#Londra#Abd
Londrada bomba paniği ABD Büyükelçiliği önünde şüpheli paket
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2024 16:22

İngiltere'nin başkenti Londra'daki ABD Büyükelçiliği önünde "şüpheli paket" bulunduğu bildirildi. İngiliz polisi, bölgenin kapatıldığını ve incelemelerim sürdüğünü açıkladı.

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İngiltere'nin başkenti Londra’da polis, ABD Büyükelçiliği önünde ‘şüpheli paket’ ihbarı nedeniyle bölgenin kapatıldığını duyurdu.

Büyükelçilik’ten yapılan açıklamada, “Yerel yetkililer Londra'daki ABD Büyükelçiliği önünde şüpheli bir paketi araştırıyor. Met Polisi olay yerinde bulunmaktadır ve tedbir amacıyla Ponton Yolu'nu kapatmıştır. Mevcut olduğunda daha fazla güncelleme sağlayacağız” denildi.

İngiltere polis teşkilatı Metropolitan Polisi (MET) incelemelerin sürdüğünü, kontrollü bir patlama gerçekleştirildiğini ifade etti.

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#İngiltere#Londra#Abd

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