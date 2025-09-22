Londra'da bir ilk: Filistin bayrağı göndere çekildi

Haberin Devamı

İngiltere'nin Filistin devletini tanımasının ardından bugün Londra'da hareketlilik yaşandı. Filistin Misyonu önünde tören düzenlendi. İngiltere’nin, Filistin’i devlet olarak tanımasının ardından Londra’da Filistin elçiliği açıldı. Elçilik binası önünde düzenlenen törenle Filistin bayrağı göndere çekildi.

Sivil toplum örgüt temsilcileri ve insan hakları aktivistlerinin katıldığı törende, Filistin'in İngiltere Büyükelçisi Husam Zomlot ve Birleşik Krallık Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bakanı Hamish Falconer hazır bulundu.

Filistin Misyonu önündeki törende Filistin bayrağı göndere çekilirken, Büyükelçi Husam Zomlot, "Bu bayrak Filistin Büyükelçiliği'ni temsil ediyor" açıklamasında bulundu.

Zomlot yaptığı konuşmada, "Parlak ve umut dolu bir geleceğin anahtarı olan eğitime olan sevgimizden başka bir yere bakmanıza gerek yok. Filistinlilerin öğrenmeye ve mükemmelliğe olan bağlılığı DNA'mıza işlenmiştir. Bu kalabalığın içinde bugün bizimle birlikte olan Filistinliler arasında, İngiltere'nin tüm alanlarında en iyi doktorlar, girişimciler, akademisyenler, sanatçılar, yazarlar, yöneticiler, yenilikçiler ve çalışanlar olduğunu göreceksiniz. Şu anda, tam da bu konuşmayı yaptığımız sırada, 34 öğrenci Gazze'den İngiltere'ye prestijli ve son derece rekabetçi burslarla geliyor. Bunun için onların, ailelerinin ve topluluklarının ne kadar çaba sarf ettiklerini hayal edebiliyor musunuz? Soykırımın ortasında, bombaların altında, elektriksiz ve aç karnına ders çalışıp, sınavlara girip, başvuruları doldurarak üniversitelere girmeyi başardılar ve bugün de orada olacaklar. Bunlar Filistin halkıdır. Bu Filistin ruhudur" dedi.

Deeply emotional moment at the Raising the flag ceremony at what is now The Palestinian Embassy in London.

Joy and tears as we think about all the Palestinian people who continue to suffer the daily brutality of occupation and ongoing genocide.

Long live the #Palestinian State pic.twitter.com/ahG77gn4Xe — Reem Turkmani (@Rim_Turkmani) September 22, 2025

Filistin halkının hakları için çalışmaya devam edeceklerini belirten Büyükelçi Zomlot, "Bu yolun sonu değil. Bu, adalet, özgürlük ve egemenlik yolunda attığımız uzun yürüyüşün bir başka adımı. Bu, halkımızın temel haklarının, özgürlüğünün, eşitliğinin ve uluslararası hukuka uygun olarak Filistinli mülteciler için adil bir çözümün gerçekleştirilmesi ile ilgili. Öyleyse bugün, çalışmaya başlayalım. Bu anı bir varış noktası olarak değil, yolculuğumuzun bir sonraki bölümünün başlangıcı olarak kabul edelim. Bu anı, soykırımı ve etnik temizliği durdurmak, kuşatmayı kaldırmak ve işgali sona erdirmek için harekete geçme çağrısı olarak kabul edelim" diye konuştu.

"DÜNYA ARTIK VARLIĞIMIZI İNKAR EDEMİYOR"

Zomlot, "Dostlarım, eğer olmasaydınız mümkün olmazdı. Sadece İngiltere halkına, İngiltere'nin muhteşem halkına, haftalarca, aylarca sokaklarda yürüyen, Londra'yı Filistin için İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'ya uzanan bir hareketin merkezine dönüştüren, siyasetten önce ilkeleri tercih eden milyonlarca insana, sendikalara, öğrencilere, dini liderlere teşekkür ederim. Gazze'de, Kudüs'te, mülteci kamplarında, sürgünde bizim yanımızda durduğunuz için bu an size ait. Bu, yüzyıldan fazla süren kararlılığın, fedakarlığın, toprağımıza olan sevgimizin meyvesidir. Dünya artık varlığımızı inkar edemiyor, çünkü siz varsınız. Filistin devleti sizin sayenizde tanındı. Ve sizin omuzlarınızda ve atalarımızın omuzlarında özgür, gururlu ve müreffeh bir devlet olarak yükselecek" şeklinde konuştu.

"BU KARAR, İNGİLTERE'NİN FİLİSTİN HALKININ KENDİ GELECEĞİNİ TAYİN ETME HAKKINA VERDİĞİ SÜREKLİ DESTEĞİ YANSITMAKTADIR"

Törende söz alan Birleşik Krallık Orta Doğu ve Kuzey Afrika Devlet Bakanı Hamish Falconer, "Dün, 145'ten fazla ülkeyle birlikte, önemli müttefiklerimizle iş birliği içinde, Başbakan Filistin devletini egemen ve bağımsız bir devlet olarak resmen tanıdı. Bugün size bu mesajı tekrar ediyorum. Bu, tarihi bir karardır. Bu karar, İngiltere'nin Filistin halkının kendi geleceğini tayin etme hakkına verdiği sürekli desteği yansıtmaktadır. Ortaklarımızla birlikte, bu karar net bir mesaj vermektedir. Filistinliler ve İsrailliler için kalıcı barış ve güvenlik, iki devletli bir çözüme ve Filistin devletinin kuruluşuna bağlıdır. Bu sadece iki devletli bir vizyonu desteklemekle kalmaz, her iki tarafın aşırıcı fikirlerini de reddeder" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Filistin halkına gönderilen yardımları engellemesini eleştiren Falconer, "Batı Şeria'da yerleşim yerlerinin ve saldırıların durmaksızın genişlemesi nedeniyle Birleşik Krallık ve diğer birçok ülkenin en güçlü taleplerine rağmen, İsrail hükümeti on binlerce kişinin hayatına mal olan ve Gazze'yi kıtlığa sürükleyen bir savaşa daha girişti. Bu çatışma asla güç kullanılarak çözülemez. Yardımlara getirilen kısıtlamalar savunulamaz. Çocuklar açlık çekiyor. Yardımlarımız depolarda birikiyor. Bunu El-Ariş'teki depolarda kendi gözlerimle gördüm" dedi.

"FİLİSTİN'İ TANIMA, İSRAİL'E DESTEĞİMİZİ TERK ETMEK ANLAMINA GELMEZ"

Bakan Falconer konuşmasında İngiltere'nin İsrail'le olan ilişkilerinin devam edeceğini vurguladı. Falconer, "Hamas, esirleri korkunç şartlarda tutmaya devam ediyor ve her iki tarafın ailelerinin acıları uzayıp gidiyor. Açık konuşmak gerekirse, bu eylemler adalete hizmet etmiyor. Filistin'i tanıma, İsrail'e desteğimizi terk etmek anlamına gelmez. Filistin devleti, yeni ilişkiler, bölgesel iş birliği, normalleşme ve barış içinde bir arada yaşama imkanı oluşturabilir. Ancak Gazze'deki korkunç durum devam ederken ve Filistin devleti fikri, İsrail hükümeti tarafından reddedilirken bu imkansızdır. Dolayısıyla Filistin'i tanımamız sadece sembolik değildir. Bu, niyetimizin açık bir ifadesidir. Bu bir ilke beyanıdır ve Fransa, Kanada ve Avustralya dahil olmak üzere dünyanın büyük bir kısmı ile aynı çizgidedir" diye konuştu.

Bölgedeki geçmişlerine değinen İngiliz bakan, "Bu geçmiş 1917'ye ve daha öncesine kadar uzanıyor. Bu bize hem Filistinlilerin haklarını desteklemek hem de iki devletli çözümü desteklemek konusunda özel bir sorumluluk yüklüyor. Bugün bu taahhüdü tekrarlamaktan gurur duyuyorum ve Birleşik Krallık'ın, etkili, reformdan geçmiş ve birleşik bir devlet kurmaya devam eden Filistin Yönetimine tam destek vereceğini vurgulamak istiyorum. Diplomatik ilişkiler kurup işbirliğini güçlendirirken ortaklığımızı güçlendirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" şeklinde konuştu. Bakan Hamish Falconer, ateşkes çağrısında bulunarak sözlerini tamamladı.