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Dünya
DHA
Haber Giriş: 19.03.2020 - 17:21,Son Güncelleme:/

Londra’da bir grup genç süpermarketi yağmalamaya çalıştı

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Londra’da bir grup genç süpermarketi yağmalamaya çalıştı
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İngiltere’de bir grup genç süpermarketten içki çalmaya çalıştı. Corona Virüs (Covid-19) nedeniyle gece geç saatlere kadar açık olan süpermarketlerde bu tarz olayların korku yarattığı kaydedildi.

 

Başkent Londra’nın güneyinde bulunan bir süpermarketten içki almaya çalışan bir grup genç, kaçarken süpermarketin camlarını kırdı. Olay yerine gelen polis, gençlerden 4’ünü yakalayarak gözaltına aldı.

Corona Virüs salgını sebebiyle gece geç saatlere kadar açık olan süpermarketlerde bu tür olayların korku yarattığını belirten polis, güvenlik önlemlerinin sıkı tutulduğunu açıkladı.

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