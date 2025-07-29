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Londra’da bıçaklı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

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#Londra#Bıçaklı Saldırı#Gözaltı
Londra’da bıçaklı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2025 17:46

İngiltere'nin başkenti Londra’da düzenlenen bıçaklı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

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Londra’nın Southwark bölgesindeki bir iş yerinde, bıçaklı saldırı olayı gerçekleşti. Saldırıda, 27 ve 58 yaşlarındaki 2 kişinin hayatını kaybettiği, 30’lu yaşlarında 1 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Polis, olayla bağlantılı 1 kişinin gözaltına alındığını ve şüphelinin de hayati tehlikesinin bulunduğunu açıkladı.

Başkomiser Emma Bond, “Soruşturmamız henüz başlangıç aşamasında ve bu şok edici olayın tüm nedenlerini anlamak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Şu anda olayın terörle bağlantılı olduğuna inanmıyoruz ve halk için başka bir risk bulunmuyor. Bilgisi olan herkesi, polisle iletişime geçmeye çağırıyorum” dedi.

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#Londra#Bıçaklı Saldırı#Gözaltı

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