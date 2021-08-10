Londra'da akılalmaz görüntüler: Aşı karşıtları BBC binasını bastı!

Dünya hâlâ koronavirüs salgınının pençesinden kurtulmaya devam ederken aşı destekçileri ve aşı karşıtları arasındaki fikir ayrılığı da giderek büyüyor ve zaman zaman büyük protesto gösterilerine, hatta kimi durumlarda fiziki şiddete dönüşebiliyor.

Bunun son örneği de İngiltere'de yaşandı. Başkent Londra'da aşı karşıtı göstericiler, BBC televizyonunun haber merkezine girmeye çalıştı. Binayı koruyan polis memurları ve göstericiler arasında arbede çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan ve tüm dünyaya yayılan inanılmaz görüntüler bu kez de İngiltere'nin en büyük yayın kuruluşu, devlet televizyonun BBC binasının önünden geldi. Aşı karşıtları büyük bir grup halinde televizyon binasına baskın düzenledi.

Aşı karşıtı göstericiler bir araya geldikten sonra binaya girmeye çalıştılar ve polis memurlarına saldırdılar. Göstericiler, hükümetin küçük yaş gruplarını aşılama ve aşı pasaportu uygulamalarını protesto etti.

Protestoya Londra'nın batısındaki bir parkta başlayan grup, daha sonra BBC televizyonunun Londra merkezine yöneldi. Binayı korumakla görevli az sayıda polis memuru, öfkeli aşı karşıtı göstericileri engelledi.

Taraflar arasında önce sözlü atışma, daha sonra ise arbede çıktı. Öfkeli göstericiler polis memurlarına saldırarak binaya girmeye çalıştı.

BBC'yi koruyan polislere kısa sürede destek kuvvet geldi. Coplu memurlar, aşı karşıtı gruba müdahale etti. Müdahale sonrasında kalabalık geri püskürtüldü.

Londra Metropolitan Polisi, hiçbir göstericinin gözaltına alınmadığını ancak bina çevresinde nöbet tutmaya devam edeceklerini açıkladı.

İngiltere de birçok Avrupa ülkesi gibi aşı karşıtlarının gösterilerine sahne oluyor. Daha önce de ülkenin farklı şehirlerinde, en çok da başkent Londra'da aşı karşıtı eylemler düzenlenmiş, bu tür görüntüler yaşanmıştı.

Londra sokaklarında canlı yayın yapan ve halka soru soran bir BBC muhabiri de geçtiğimiz aylarda aşı karşıtı protesto yapan bir grupla karşılaşmış, grubun sözlü hakaretlerine maruz kalmış ve olası bir fiziki saldırıdan son anda polis yardımıyla kurtulmuştu.

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