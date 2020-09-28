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Haber Giriş: 28.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Londra ve Köln’de korona öfkesi

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Londra ve Köln’de korona öfkesi
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İngiltere ve Almanya’da binlerce kişi, salgın nedeniyle sıkılaşan bazı önlemleri protesto etti.

AVRUPA’da koronavirüs önlemlerine karşı gösteriler devam ediyor. Bu hafta sonu İngiltere ve Almanya’da binlerce kişi sokağa inerek, salgının ikinci dalgası nedeniyle sıkılaşan bazı önlemleri protesto etti. Londra’daki Trafalgar Meydanı’nda bir araya gelen binlerce kişi salgına karşı alınan önlemlerin insanları kontrol altına almak için büyük bir uydurmaca olduğunu iddia etti.

4 POLİS YARALANDI

İngiliz polisi gece sokağa çıkmakta ısrar eden göstericilere müdahale etti. Olaylarda 4 polis yaralanırken, 10 kişi gözaltına alındı. Almanya’da ise Köln kenti gösterilerin merkeziydi. Salgın nedeniyle geleneksel Noel Pazarı’nın kapalı kalacağı Köln’deki gösterilere katılanlar barışçıl bir şekilde dağıldı.

ÇİN: 400 BİN KİŞİ AŞILANDI

AssocIated Press’in haberine göre, Çin’de üretilen bir koronavirüs aşısı nihai kullanım onayı almamasına rağmen yüz binlerce kişi üzerinde kullanıldı. Çinli yetkililer yaklaşık 400 bin kişiye uygulandığı iddia edilen aşının henüz ciddi bir yan etkisinin tespit edilmediğini belirtti.

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