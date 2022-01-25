Londra Emniyet Müdürlüğü, kısıtlamalar sürerken Başbakanlık'ta düzenlenen partilerle ilgili soruşturma başlattı

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Londra Emniyet Müdürü Cressida Dick, 2020 yılından bu yana Başbakanlık'ta ve bakanlıklarda kısıtlamaların ihlal edilip edilmediğini incelediklerini söyledi.

Cressida Dick, polis soruşturmasının Sue Gray başkanlığındaki soruşturma ekibinin verdiği bilgiler üzerine açıldığını belirtti. Gray'in yürüttüğü soruşturma da devam edecek. Londra polisinin başlattığı soruşturmanın, Gray'in bulgularının yayımlanmasını geciktirip geciktirmeyeceği henüz belli değil.

Polis yetkilileri daha önce, pandemi kısıtlamalarına uyulup uyulmadığını soruşturma politikası izlemediklerini ancak ortaya çıkan kanıtları değerlendireceklerini söylemişlerdi. Ana muhalefetteki İşçi Partisi, polisin soruşturma kararını memnunlukla karşıladı.

İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Angela Rayner, "Başbakanlık hakkında soruşturma açılmışken, Boris Johnson nasıl hala başbakanlığı sürdüreceğini sanabiliyor. Milyonlarca kişi faturalarını ödemeye çalışırken, Johnson ve hükümet bu konuda bir şey yapamayacak kadar skandallara batmış durumda" dedi.

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Gözden Kaçmasın İngiltere'de Covid kısıtlamaları sürerken Başbakan Johnson için doğum günü düzenlendiği ortaya çıktı Haberi görüntüle

JOHNSON POLİSE İFADE VERECEK Mİ?

Başbakan Boris Johnson'ın polise ifade verip vermeyeceği henüz bilinmiyor.

İngiltere'de son olarak Başbakanlık, ilk koronavirüs kısıtlamalarının uygulandığı Haziran 2020'de Başbakanlık çalışanlarının Boris Johnson'ın doğum gününü kutlamak için Başbakanlık konutunda bir partide bir araya geldiğini kabul etmişti.

ITV News'e göre 30'a yakın kişinin katıldığı etkinlikte "İyi Ki Doğdun" şarkısı söylendi ve pasta servisi yapıldı. İngiltere'de o dönemde kapalı ortamlarda ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasaktı.

Başbakanlık, çalışanların Başbakan Johnson'a mutlu bir yaş dilemek için 10 dakikadan kısa süreliğine bir araya geldiğini açıkladı. Etkinlik sırasındaki kapanma kuralları, İngiltere'de kapalı ortamlarda çoğu durumda ikiden fazla kişinin bir araya gelmesini yasaklıyordu.

İngiltere'de, iktidardaki Muhazafakar Parti'den şu ana kadar altı milletvekili Johnson'ın istifasını istemişlerdi.

Johnson hakkında Muhafazakar Parti'nin meclis grubunda güven oylaması yapılabilmesi için partinin 360 milletvekilinden 54'ünün bu yöndeki taleplerini parti yönetimine bildirmesi gerekiyor.