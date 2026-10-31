×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Londra Belediye Başkanı Khan Tezgaha geçti künefe yaptı

Güncelleme Tarihi:

#İngiltere#Londra#Cumhuriyet Bayramı
Londra Belediye Başkanı Khan Tezgaha geçti künefe yaptı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2026 07:00

İNGİLTERE’nin başkenti Londra Belediye Başkanı Sadık Khan, Türklerin yoğun olarak yaşadığı Green Lanes bölgesindeki Gaziantepli bir künefeciyi ziyaret etti.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Tezgâhın başına geçip künefe yapan Khan, işletmenin sahibi Ahmet Murat Üstünsürmeli’den künefenin ve işletmenin tarihi hakkında bilgi aldı. Khan, COP31’e katılmak için Türkiye’ye gideceğini açıkladı.

CUMHURİYET BAYRAMI’NI KUTLADI

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türkiye’ye ve Londra’da yaşayan Türklere seslenen Khan “Cumhuriyet Bayramı sadece Türkiye ile bağı olanlar için değil herkes için önemli. Yüz binlerce Türkiye kökenli Londralı, Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor” dedi. Khan “Türkiye’nin binlerce yıl öncesine uzanan zengin tarihini biliyoruz ancak son 103 yılda Türkiye’nin bu muhteşem geçmişin üzerine yeni kazanımlar inşa ettiğine tanıklık ettik. Türkiye’nin COP31’e ev sahipliği yapması, olanlar için bir gurur kaynağı olmalı. Herkese mutlu bir Cumhuriyet Bayramı diliyorum” diye konuştu. 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İngiltere#Londra#Cumhuriyet Bayramı

BAKMADAN GEÇME!