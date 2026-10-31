Londra Belediye Başkanı Khan Tezgaha geçti künefe yaptı

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Tezgâhın başına geçip künefe yapan Khan, işletmenin sahibi Ahmet Murat Üstünsürmeli’den künefenin ve işletmenin tarihi hakkında bilgi aldı. Khan, COP31’e katılmak için Türkiye’ye gideceğini açıkladı.

CUMHURİYET BAYRAMI’NI KUTLADI

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türkiye’ye ve Londra’da yaşayan Türklere seslenen Khan “Cumhuriyet Bayramı sadece Türkiye ile bağı olanlar için değil herkes için önemli. Yüz binlerce Türkiye kökenli Londralı, Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor” dedi. Khan “Türkiye’nin binlerce yıl öncesine uzanan zengin tarihini biliyoruz ancak son 103 yılda Türkiye’nin bu muhteşem geçmişin üzerine yeni kazanımlar inşa ettiğine tanıklık ettik. Türkiye’nin COP31’e ev sahipliği yapması, olanlar için bir gurur kaynağı olmalı. Herkese mutlu bir Cumhuriyet Bayramı diliyorum” diye konuştu.