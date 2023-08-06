Lohusa depresyonuna karşı ilk ilaç

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ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) yaptığı açıklamada, ‘zuranolon’ isimli antidepresan ilacın “doğum sonrası depresyonuna karşı etkili” olduğu belirtildi. Şimdiye kadar doğum sonrası depresyon için ABD’de sağlık merkezlerinde enjeksiyon tedavisi yapılabildiği kaydedildi. California’daki Carrot Doğum Sağlığı Şirketi’nin baş tıbbi sorumlusu Dr. Asima Ahmad, doğum yaptıktan sonra her 8 kadından 1’inin “doğum sonrası depresyonu” diye anılan sendromdan yaşadığı ancak yüzde 75’ine tedavi sağlanamadığını söyledi.

DAHA HIZLI ETKİ GÖSTERİYOR

Doğum sonrası depresyon için özel olarak tasarlanan hapın diğer antidepresanlardan daha hızlı etki gösterdiği ve sadece iki haftalık kısa bir süre boyunca alınmak üzere tasarlandığı belirtildi. İlacın yan etkilerinin de daha az olduğu ifade edildi. FDA’nın İlaç Değerlendirme ve Araştırma Merkezi’nde psikiyatri başkanı olan Tiffany Farchione, doğum sonrası depresyonun “kadınların üzüntü, suçluluk, değersizlik hissettiği, hatta ciddi vakalarda kendilerine veya çocuklarına zarar verme düşünceleri yaşadığı ciddi ve potansiyel olarak hayatı tehdit eden bir durum” olduğunu belirtti. Farchione, “Bu ilaç, aşırı duygularla başa çıkmaya çalışan kadınlar için faydalı bir seçenek olacaktır” dedi.