ABD'li şirketten büyük girişim: Hipersonik füze üretilecek

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kovid-19da sıcak gelişme Bakan Koca tablodaki sayıların anlamına vurgu yaptıKovid-19'da sıcak gelişme! Bakan Koca tablodaki sayıların anlamına vurgu yaptı#Sağlık Bakanlığı
Ölümümden sorumludur notu bırakmıştı... Ve tutuklandı'Ölümümden sorumludur' notu bırakmıştı... Ve tutuklandı!#Aleyna Ağgül
Selmanın 352 milyon euroluk hayali gerçek oldu Newcastle United satıldıSelman'ın 352 milyon euroluk hayali gerçek oldu! Newcastle United satıldı#Muhammed Bin Selman
İngiltereden flaş karar Aralarında Türkiye de varİngiltere'den flaş karar! Aralarında Türkiye de var#Koronavirüs Aşısı
İstifa ettiği öne sürüldü Türk Arminden flaş açıklamaİstifa ettiği öne sürüldü! 'Türk Armin'den flaş açıklama#Armin Laschet
PFDK kararları açıklandı Sergen Yalçının cezası belli olduPFDK kararları açıklandı! Sergen Yalçın'ın cezası belli oldu#Sergen Yalçın
Kurban eti dağıtırken acımasızca katledilmişti... Mezarı başında anıldıKurban eti dağıtırken acımasızca katledilmişti... Mezarı başında anıldı#Yasin Börü
Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için imzalar atıldıDemirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için imzalar atıldı#Demirören Medya Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi
ABDyi karıştıran olay Devlet desteğiyle üretildi... 40 katı fiyata satılacakABD'yi karıştıran olay! Devlet desteğiyle üretildi... 40 katı fiyata satılacak#Koronavirüs
ABD Başkanı Bidena büyük şok Daha 10 ay bile olmadan...ABD Başkanı Biden'a büyük şok! Daha 10 ay bile olmadan...#ABD
Erdoğandan 3600 ek gösterge açıklaması: Bu mesele çözülecekErdoğan'dan '3600 ek gösterge' açıklaması: Bu mesele çözülecek#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Pfizerden flaş aşı açıklaması Resmen başvurdular...Pfizer'den flaş aşı açıklaması! Resmen başvurdular...#Kovid Aşısı
İstanbul semalarında... Selçuk Bayraktardan Bayraktar TB2 paylaşımıİstanbul semalarında... Selçuk Bayraktar'dan Bayraktar TB2 paylaşımı! #Baykar Savunma
Aşı karşıtlarının kanıtı çöktü... BioNTechte sonuçlar belli olduAşı karşıtlarının 'kanıt'ı çöktü... BioNTech'te sonuçlar belli oldu#Kovid Aşısı
Murat Başoğlu ölümden dönmüşMurat Başoğlu ölümden dönmüş#Murat Başoğlu
HABERLERDünya Haberleri

ABD'li şirketten büyük girişim: Hipersonik füze üretilecek

#Hipersonik Füze#Amerikan Ordusu#Lockheed Martin
ABDli şirketten büyük girişim: Hipersonik füze üretilecek

ABD'de havacılık ve savunma devi Lockheed Martin, Alabama eyaletinde Amerikan ordusu için hipersonik füze üretecek yeni bir tesis kurdu.

Haberin Devamı

Hipersonik silahlar her geçen gün savunma gündemine daha da yerleşirken, ABD'deki savunma şirketleri de bu silahlara daha fazla yatırım yapmaya başladı.

ABD'deki en büyük silah şirketlerinden Lockheed Martin, Alabama'nın Huntsville kentinde tamamen dijital özellikli ve hipersonik füze üretecek bir tesis kurduğunu duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, bir havaalanının hemen yanında kurulan 65 bin metrekarelik Hipersonik Füze Montaj Tesisinin şirketin hipersonik programının üssü olacağı ifade edildi.

Bu tesiste, başta uzun menzilli hipersonik füzeler ve havadan fırlatılan acil müdahale mühimmatları olmak üzere ABD ordusu ve Savunma Bakanlığı İleri Araştırma Ajansı için birçok yeni nesil hipersonik silah üretileceği belirtildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hipersonik Füze#Amerikan Ordusu#Lockheed Martin