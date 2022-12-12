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Lockerbie faciasına 34 yıl sonra gözaltı

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#Lockerbie Faciası#ABD#Gözaltı
Lockerbie faciasına 34 yıl sonra gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2022 07:00

1988 yılında meydana gelen Lockerbie faciasıyla ilişkili bir şüpheli 34 yıl sonra ABD’de gözaltına alındı.

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ABD Adalet Bakanlığı’nın faciada hayatını kaybedenlerin ailelerine zanlı Ebu Agila Muhammed Mesut’un ABD’de gözaltına alındığına dair bilgi verdiği belirtildi. ABD tarafından 2020 yılında saldırıyla bağlantılı üçüncü kişi olmakla suçlanan Mesut’un facianın bombacısı olduğu iddia ediliyor. ABD daha önce farklı isimlere suçlama yöneltmesine rağmen Mesut, ABD’de olayla ilgili mahkemeye çıkacak ilk isim olacak. 34 yıl önce gerçekleşen terörist saldırıyla ilgili daha önce yalnızca Abdelbaset el-Megrahi suçlu bulunmuş, kanser tanısı aldıktan sonra İskoçya tarafından serbest bırakılan el-Megrahi 2012’de Libya’da ölmüştü. El-Megrahi ölene kadar suçsuz olduğunu iddia etmişti. Aralık 1988’de Londra’dan New York’a uçan Boeing 747 tipi yolcu uçağı, İskoçya’nın Lockerbie kasabası üzerindeyken kabindeki bombanın patlaması sonucu düşmüş, olayda 270 kişi hayatını kaybetmişti.

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#Lockerbie Faciası#ABD#Gözaltı

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