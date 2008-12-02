Livni ile canlı yayında hatalı güvenlik alarmı

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi İsrail Dışişleri Bakanı Tzipi Livni’nin canlı radyo röportajı sırasında verilen güvenlik alarmı paniğe neden oldu.

10 Şubat’taki seçimlerden Başbakan çıkmayı uman Livni, ofisinde bulunduğu sırada, cep telefonuyla İsrail Ordu Radyosu’na bağlandı. Röportaj sırasında, arka planda, "Eve girmeye çalışanlar var" ve "Dışişleri Bakanı’nın Ramat Hahayal’deki evi" şeklinde telaşlı uyarı cümleleri duyuldu. Livni, yayına giren bu seslerin ardından "Herşey yolunda, ben buradayım" dedi. Eski Mossad ajanı kadın bakan, "Tüm bu güvenliği görüyorsunuz. Üstelik artık tüm dinleyiciler evimin adresini öğrendi" diye yakındı. Livni’nin evindeki güvenlik alarmının yanlışlıkla çalıştırıldığı anlaşıldı.