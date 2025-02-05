Tüm dünya şokta... Trump: "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak, Filistinliler Gazze'den çıkmalı" Hamas'tan ilk yanıt geldi...

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Suudi Arabistan, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Suudi Arabistan'ın İsrail ile normalleşme için Filistin Devleti kurulması şartından vazgeçtiği" iddiasını yalanladı.Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, sosyal paylaşım platformu X'ten konuya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, Suudi Arabistan'ın, Filistin Devleti'nin kurulması konusundaki tutumunun kesin ve sarsılmaz olduğu ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın da bu tutumu hiçbir koşulda yoruma yer vermeyecek şekilde açık ve net bir şekilde teyit ettiği belirtildi.
Açıklamada, Bin Selman'ın 18 Eylül 2024'te Şura Meclisi'nin dokuzuncu oturumunun birinci yılının açılışında yaptığı konuşmada, Suudi Arabistan'ın, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti kurma yönündeki çabalarını durdurmayacağını, bu olmadan İsrail ile diplomatik ilişki kurmayacağını vurguladığı kaydedildi.
İsrail'in Kanal 14 televizyonunun haberinde, Yahudi Gücü Partisinin, Gazze Şeridi sakinlerinin Gazze'den gönüllü olarak ayrılmasını teşvik etmek amacıyla parlamentoya bir yasa tasarısı sunduğu belirtildi.Haberde, söz konusu projenin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi sakinlerini Mısır ve Ürdün'e göç ettirme teklifinin ardından geldiği kaydedildi.Bugün ön okuma için meclise sunulacak yasa tasarısının, 9 Şubat Pazar günü meclisteki Yasama Komitesi'nde görüşülmesi bekleniyor.
Yasa tasarısına göre, Gazze’den ayrılmayı seçen bir Gazze sakini, İsrail Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek bir mali yardım paketi alabilecek ancak bir terör eylemine karıştığı gerekçesiyle hüküm giymiş olanlar bu yardımdan yararlanamayacak.Gazze'den çıkış için sunulan yardım paketi alan ve Gazze'ye geri dönmek isteyen kişi, aldığı paranın iki katını faiziyle birlikte ödemek zorunda kalacak ve parayı iade etmezse Gazze'ye veya İsrail'in herhangi bir bölgesine girmesi engellenecek.
ABD Başkanı Donald Trump’ın "Gazzelilerin başka ülkelere yerleştirilebileceği" ve "ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağı" şeklindeki açıklamalarının yankıları sürerken, Hamas’tan Trump’a tepki geldi. Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri yaptığı açıklamada Trump’ın sözlerinin kabul edilemez olduğu belirtilerek, "Bunu bölgede kaos ve gerginliğin reçetesi olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı. Gazzelilerin bu planın gerçekleşmesine izin vermeyeceğini vurgulayan Ebu Zuhri, "Olması gereken şey halkımızın topraklarından sürülmesi değil, halkımıza yönelik işgal ve saldırganlığın sona ermesidir" dedi.
Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet el-Rişk ise, yaptığı ayrı bir açıklamada Trump’a tepki göstererek, "Gazze'deki halkımız 15 aydan uzun süredir bombardıman altında yerinden edilme ve sınır dışı etme planlarını engelledi" ifadelerini kullandı. Gazzelilerin kendi topraklarına "kök salmış durumda" olduğunu ifade eden el-Rişk, "Halkımız, onları anavatanlarından söküp atmayı amaçlayan hiçbir planı kabul etmeyecek" dedi.
Netanyahu, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.Trump'a "Sen İsrail'in Beyaz Saray'da sahip olduğu en büyük dostusun." diyerek övgüde bulunan Netanyahu, Trump'ın ilk başkanlık döneminde, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması, ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail'in Golan Tepelerini ilhakını savunmasını hatırlattı.
Netanyahu, Trump'ın İsrail-Hamas arasındaki son ateşkese etkisine, göreve geldikten hemen sonra Filistinlilere insani yardım sağlayan Birleşmiş Milletler kuruluşlarından ABD desteğini çekmesine değinerek, "Bayanlar ve baylar, bunların hepsi sadece iki haftada oldu. Dört yıl sonra nerede olacağımızı hayal edebiliyor musunuz? Ben edebiliyorum." diye konuştu.
Netanyahu, İsrail'in Gazze'de üç hedefi olduğunu savunarak, bunların "Hamas'ın askeri ve yönetim yeteneklerini yok etmek, tüm rehinelerin serbest bırakılmasını ve Gazze'nin bir daha asla İsrail için bir tehdit oluşturmamasını sağlamak" olduğunu öne sürdü. Netanyahu, "Sayın Başkan, görüştüğümüz gibi geleceğimizi güvence altına almak ve bölgemize barışı getirmek için Gazze'deki işi bitirmeliyiz." dedi.
Gazetecilerin, Trump'ın "ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağı” ve “Gazzelilerin başka bir yere tehciri” konusundaki açıklamaları hakkında ne düşündüğünü sorması üzerine Netanyahu, "Başkan Trump bunu çok daha üst bir seviyeye taşıyor. O toprak parçası için farklı bir gelecek görüyor." diye konuştu.Netanyahu, Trump'ın "başkalarının reddettiği şeyleri söylediğini" ifade ederek, "Onun farklı bir fikri var ve bence buna dikkat etmeye değer. Bu (Gazze) hakkında konuşuyoruz. Bunu insanlarıyla, ekibiyle araştırıyor. Bence bu tarihi değiştirebilecek bir şey ve gerçekten bu yolu takip etmeye değer." dedi.
ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ortak basın toplantısı düzenledi. Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savundu.Trump, "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Oraya sahip olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağız." ifadesini kullandı.
"Filistinlilerin Gazze'ye geri dönmek istemelerinin tek nedeni başka alternatiflerinin olmaması." diyen Trump, bölgedeki yaklaşık 1,8 milyon Filistinlinin komşu ülkelerde inşa edilecek birden çok yeni yaşam alanına gideceğini ve orada daha iyi şekilde yaşayacağını savundu. Gazze'de ne yapılması gerekiyorsa onu yapacaklarını söyleyen Trump, Gazze için, "Bu barışı sağlayacağız ve orayı kalkındıracağız. Binlerce istihdam yaratacak ve tüm Orta Doğu'nun gurur duyacağı bir şey olacak." yorumunu yaptı.
ABD'nin Gazze'deki olası pozisyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, "Orada uzun vadeli bir sahiplik pozisyonu görüyorum ve bunun belki de tüm Orta Doğu'ya büyük bir istikrar getireceğini görüyorum." dedi.ABD'nin Gazze Şeridi'ne sahip olması ve orayı "geliştirmesi" fikrini konuştuğu herkesin sevdiğini anlatan Trump, bu şekilde orada binlerce kişiye istihdam yaratacaklarını öne sürdü.
Öte yandan Trump, Gazze Şeridi'nde güvenliği sağlamak için ABD askerlerinin bölgeye gitmesi olasılığına ilişkin bir soruya cevap verirken, bu olasılığı göz ardı etmediğini belirtti.
Trump, asker gönderme ihtimali sorusuna, "Eğer gerekirse bunu yapacağız." diye karşılık verdi.