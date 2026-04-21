Trump'tan uranyum açıklaması! İran'ın yeni kozları hazır: Tehdit varsa müzakere yok

Trump'tan uranyum açıklaması! İran'ın yeni kozları hazır: Tehdit varsa müzakere yokGüncelleme Tarihi:
Mizan Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsini Ejei, "ABD-İsrail'in saldırılara yeniden başlama ihtimali düşük değil, hazır olmalıyız." dedi. ABD ve İsrail'in saldırılarla istedikleri neticelere ulaşamadığını söyleyen Ejei, yeni saldırılara hazır olmanın başında toplumsal kararlılığın geldiğini ifade etti.
İran'ın İslamabad Büyükelçisi Rıza Emiri Mukaddem, X hesabından paylaştığı mesajında, İran ve ABD arasında Pakistan'ın arabuluculuğunda İslamabad'da yapılması hedeflenen ancak ABD'nin deniz ablukası gibi eylemleri nedeniyle henüz gerçekleştirilemeyen görüşmelere ilişkin, "Evrensel olarak kabul edilmiş bir gerçektir ki, büyük bir medeniyete sahip tek bir ülke, tehdit ve güç altında müzakere etmez." ifadelerini kullandı. Bunun "İslami bir ilke" olduğunu belirten Mukaddem, ABD'nin henüz bu gerçeği kavrayamadığını savundu.
İran Dışişleri Bakanlığı, İran limanlarına uygulanan ablukayı aşmaya çalıştığı öne sürülen bir kargo gemisinin ABD güçlerince ele geçirilmesini kınadı. Bakanlık, yaptığı yazılı açıklamada, “Dışişleri Bakanlığı, pazar günü İran ticari gemisi TOUSKA’ya yönelik saldırıda bulunan ABD ‘terörist ordusunun’ hukuka aykırı ve şiddet içeren eylemini şiddetle kınamaktadır” ifadelerine yer verdi.
Açıklamada olay “bir tür deniz korsanlığı ve terör eylemi” olarak nitelenirken, bu hamlenin uluslararası hukuku ve 7 Nisan’da başlayan 2 haftalık ateşkesi ihlal ettiği kaydedildi. İran Dışişleri Bakanlığı, İran bayraklı geminin yanı sıra mürettebatın serbest bırakılmasını talep etti.
ABD Başkanı Donald Trump, "Gece Yarısı Çekici Operasyonu, İran'daki nükleer tesislerin tamamen yok edilmesiyle sonuçlandı. (Nükleer materyal) Bunların çıkarılması uzun ve zorlu bir süreç olacak." ifadesini kullandı.
Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Haziran 2025'te İran'daki nükleer tesislere yönelik düzenlenen saldırıda hedeflerin tamamının ortadan kaldırıldığını iddia etti.
İran cephesinden ABD ile yapılacak muhtemel yeni müzakerelere ilişkin açıklama geldi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkesine abluka uygulayarak ve ateşkesi ihlal ederek müzakere masasını bir teslimiyet masasına dönüştürmek veya savaş kışkırtıcılığını meşrulaştırmak istediğini belirterek, "Tehditlerin gölgesinde yapılacak herhangi bir müzakereyi kabul etmiyoruz. Son iki haftadır, savaş alanında yeni kozlarımızı oynamak için hazırlandık" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden İran’a yönelik açıklamalarına devam ediyor. Basın kuruluşlarını hedef alan Trump, İran’la savaşı kazandığını öne sürerek, "Bu savaşı açık ara kazanıyorum. Her şey çok iyi gidiyor. Ordumuz muhteşemdi ve eğer The New York Times gibi başarısız, Wall Street Journal gibi son derece korkunç ve iğrenç ya da artık neredeyse yok olmak üzere olan Washington Post gibi sahte habercileri okursanız, aslında savaşı kaybettiğimizi düşünürsünüz" dedi.
"ABLUKANIN İRAN'I ÇÖKERTTİĞİNİ GÖRÜYORLAR"
Trump, İran tarafının da kendisinin yalan olduğunu iddia ettiği haberleri okuduğunu ancak söz konusu haberlerin ardından donanmalarının, hava kuvvetlerinin, füze ve hava savunma sistemlerinin ve liderlerinin çoğunun ortadan kaldırıldığı gerçeğiyle yüzleştiğini ifade etti. Trump, İranlı liderlerin çoğunun öldürülmesini ise rejim değişikliği olarak nitelendirdi. Trump, "Belki de en önemlisi, bir ‘anlaşma’ olana kadar kaldırmayacağımız ablukanın İran’ı tamamen çökerttiğini görüyorlar. Günde 500 milyon dolar kaybediyorlar. Bu, kısa vadede bile sürdürülemez bir rakam" dedi.
ABD karşıtı olan medya kuruluşlarının İran’ın savaşı kazanmasını istediğini ancak bunun mümkün olmadığını ifade eden Trump, "Çünkü yönetimde ben varım. Bu vatansever olmayan kişiler seçimde bana karşı sahip oldukları sınırlı gücün tamamını nasıl kullandılarsa, İran konusunda da aynısını yapmaya devam ediyorlar. Sonuç aynı olacak, zaten öyle" dedi.
Pentagon'un, askeri çatışma kayıplarını paylaştığı veri tabanındaki güncelleme ABD'nin İran'a yönelik "Destansı Öfke Operasyonu" sürecindeki kayıplarını ortaya koydu.
Son güncellemeye göre 28 Şubat'ta başlayan saldırılar ve İran'ın misillemeleriyle devam eden "savaşta" şimdiye kadar 415 ABD askeri yaralanırken 13 asker hayatını kaybetti.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Pakistan’ın ateşkes rolü için teşekkür ederken, ABD ile varılan ateşkesin devamlı ihlal edildiğini ve "ABD’nin tehditlerinin diplomatik sürecin ilerlemesini sekteye uğrattığını" vurguladı. Arakçi ayrıca, ülkesinin konunun tüm boyutlarını dikkate alarak sürecin nasıl devam edeceğine karar vereceğini söyledi.
Arakçi, bölgede barış ve istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlamak amacıyla istişarelerin sürdürülmesinin gerektiğini vurguladı.
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yapılacak muhtemel anlaşmaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Trump, İran ile 2015 yılında yapılan Ortak Kapsamlı Eylem Planı'ndan (JCPOA) daha iyi bir anlaşma yapacaklarını belirterek, "İran’la yapmakta olduğumuz anlaşma, yaygın olarak ‘İran Nükleer Anlaşması’ olarak bilinen JCPOA’dan çok daha iyi olacak. Bu anlaşma, Barack Obama ve uykucu Joe Biden tarafından imzalandı ve ülkemizin güvenliğiyle ilgili yapılmış en kötü anlaşmalardan biriydi. Bu, nükleer silaha giden garanti bir yoldu; üzerinde çalıştığımız anlaşmayla bu olmayacak ve olamaz" dedi.
Önceki yönetimlerin İran’a 1,7 milyar dolar gönderdiğini ifade eden Trump, "İran yönetimi, bu parayı dilediği gibi harcadı. Washington DC, Virginia ve Maryland’deki bankalardaki tüm nakit boşaltıldı. Bankacılar bunun gibi bir şey daha önce görmediklerini söyledi. Ayrıca İran’a yüz milyarlarca dolar ödendi. Eğer o anlaşmayı sonlandırmasaydım, nükleer silahlar İsrail’de ve Orta Doğu’nun her yerinde, hatta değerli ABD askeri üslerimizde kullanılmış olacaktı" dedi.
Basını hedef alan Trump, JCPOA hakkında bazı basın kuruluşlarının yalan haberler yaptığını belirterek, "Trump döneminde bir anlaşma yapılırsa, bu yalnızca İsrail ve Orta Doğu için değil, Avrupa, Amerika ve dünyanın tamamı için barış, güvenlik ve emniyeti garanti altına alacak. Bu, beceriksiz ve korkak liderlik nedeniyle katlanmak zorunda kaldığımız yıllar süren utanç ve aşağılanmanın aksine dünyanın gurur duyacağı bir şey olacak" dedi.
Demokratları hedef alan Trump, "Demokratlar, İran konusunda bulunduğumuz son derece güçlü konumu zayıflatmak için ellerinden geleni yapıyor" dedi.
Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, Kore Savaşı, Vietnam Savaşı ve Irak Savaşı’nın yıllarca sürdüğünü hatırlatan Trump, "İran'ı 6 haftada yeneceğimi vaat ettiğimi söylemeyi seviyorlar. Oysa askeri açıdan bu çok daha hızlı gerçekleşti, ancak ABD'yi olabileceğinden daha kötü bir anlaşma yapmaya zorlamalarına izin vermeyeceğim. Sahte habercilerin benim anlaşma yapmak için baskı altında olduğumu yazdığını okuyorum. Bu doğru değil, baskı altında değilim. Üstelik her şey hızlı bir şekilde gerçekleşecek. Zaman benim düşmanım değil. Tek önemli olan, diğer başkanların cesaret ve öngörüden yoksun olmaları nedeniyle çözüme kavuşturmadığı İran meselesini 47 yıl sonra nihayet çözüme kavuşturmak. Bu işin içindeyiz ve doğru şekilde tamamlanacak" dedi.
Kendisinin yıllarca İran'ın tehlikeli olduğunu ve bu konuda bir şeyler yapılması gerektiğini söylediğine dikkat çeken Trump, "Şimdi ordumuzun ve Trump yönetiminin başarılarını küçümseyen hain, zayıf ve zavallı Demokratların buna engel olmasına izin vermeyeceğiz. Bu operasyon, Venezuela ölçeğinde mükemmel biçimde icra ediliyor, sadece daha büyük ve karmaşık. Sonuç aynı olacak. Birinci dönemimde ülkemizin gördüğü en büyük orduyu kurdum, Uzay Kuvvetleri'ni de buna dahil ettim. İkinci dönemimde ise bu orduyu, diğerlerinin bize bıraktığı sorunları çözmek için yerinde ve doğru bir şekilde kullanıyorum" dedi.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'li üst düzey yetkililerinin İran’a yönelik açıklamalarına cevap vererek, “Onlar İran’ın teslim olmasını istiyor. İran halkı zorbalığa boyun eğmez.” dedi.
Pezeşkiyan, ABD merkezli X sosyal medya platformundan ABD’ye ilişkin açıklamalarda bulundu.
Ülkesinde ABD’ye karşı tarihten gelen derin bir güvensizlik bulunduğunu ve ABD’li yetkililerin son zamanlarda yaptığı açıklamaların yapıcılıktan uzak ve çelişkili olduğunu belirten Pezeşkiyan, “Taahhütlere bağlı olmak mantıklı diyalogun temelidir. Onlar İran’ın teslim olmasını istiyor. İran halkı zorbalığa boyun eğmez.” dedi.