Trump'tan İran'a yeni tehdit: Bir kez daha vurmamız gerekebilir

Savaş yeniden başlarsa İran'ın stratejisi ne olacak?

İran ile ABD-İsrail hattı arasında olası yeni bir çatışma senaryosunda, İranlı yetkililerin komşu ülkelere yönelik saldırıları yoğunlaştırma ve stratejik boğazları hedef alma gibi yeni taktikler uygulayabileceği değerlendiriliyor. Alman Uluslararası ve Güvenlik İşleri Enstitüsü’nden Hamidrıza Azizi, 28 Şubat'ta başlayan çatışmanın ilk aşamasında İran’ın yaklaşık 3 ay sürecek uzun bir savaşa hazırlandığını belirtti. Azizi, bu nedenle İran’ın İsrail ve bölgedeki hedeflere yönelik saldırılarda füze kullanımını sınırlayarak uzun süreli bir çatışma planı oluşturduğunu ifade etti.

"İRAN YÜKSEK YOĞUNLUKLU ÇATIŞMAYI TERCİH EDEBİLİR"

New York Times'a (NYT) demeç veren Azizi’ye göre, olası yeni bir savaşta İranlı liderler bu kez “kısa ama yüksek yoğunluklu” bir çatışma stratejisini tercih edebilir. Trump, İran’ın enerji altyapısına yönelik koordineli ve ağır saldırılar düzenlenebileceğini duyurmuştu. Azizi, altyapıya yönelik şiddetli saldırılara karşı İran'ın günde yüzlerce füzeyle misilleme yapabileceğini belirtti. Bu yaklaşım, ABD ile İsrail'in hesaplarını değiştirmeyi hedefleyen daha agresif bir stratejinin parçası olarak uygulanabilir.

KÖRFEZ VE ENERJİ ALTYAPISI RİSKİ

İran’ın Körfez ülkelerindeki enerji altyapılarını hedef alması, küresel ekonomiyi etkilemenin ve ABD üzerinde baskı kurmanın en etkili yollarından biri olarak görülüyor. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt ve Suudi Arabistan gibi ülkeler, savaşın yeniden başlaması durumunda ağır saldırılara maruz kalabilir. Son dönemde İranlı yetkililer ve hükümete yakın analistlerin, ABD üslerine ev sahipliği yaptığı gerekçesiyle BAE’ye yönelik sert söylemler kullanması dikkat çekti. Pazartesi günü Suudi Arabistan ve BAE'ye İHA saldırıları düzenlenmişti. BAE'de bir nükleer santralin yakınlarında yangına neden olan İHA saldırısı, İran'dan Körfez ülkelerine çatışmaların ne denli şiddetlenebileceğine ilişkin bir mesaj olarak yorumlanıyor.

BABÜL MENDEB VE HÜRMÜZ BOĞAZI

İran’ın ayrıca küresel ticaret açısından kritik öneme sahip Babül Mendeb Boğazı üzerinde de etki kurmaya çalışabileceği belirtiliyor. Kızıldeniz’i Aden Körfezi’ne bağlayan su yolu, Yemen’deki Husiler tarafından kolaylıkla hedef alınabilir. Husiler daha önce İsrail ile çatışmaları sırasında Kızıldeniz'i geçici süreliğine kapatmıştı.

Azizi, İran hükümetinin Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünün tehlikeye girmesi durumunda, ABD’yi tek bir cephe yerine aynı anda iki deniz cephesiyle uğraşmak zorunda bırakmak isteyebileceğini söyledi.