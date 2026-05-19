Trump'tan İran'a yeni tehdit: Bir kez daha vurmamız gerekebilir

Trump'tan İran'a yeni tehdit: Bir kez daha vurmamız gerekebilirGüncelleme Tarihi:
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin son 48 saatte Irak topraklarından atılan 6 insansız hava aracına (İHA) müdahale ettiğini bildirdi. Bakanlığın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, hava savunma sistemlerinin son 48 saatte Irak'tan atılan ve ülkedeki kritik bölgeleri hedef almaya çalışan 6 İHA'yı etkisiz hale getirdiği, can kaybı ya da hayati öneme sahip tesislerin güvenliğini etkileyen bir durumun ise kaydedilmediği belirtildi.
ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde devam eden balo salonu inşasını inceledikten sonra basın mensuplarına İran gündemini değerlendirdi. Trump, dün İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatmaya tamamen hazır olduklarını anlatarak "Saldırıların başlamasına ne kadar zaman kalmıştı?" sorusuna, "Sadece 1 saat kalmıştı. Her şey hazırdı. Dünden bahsediyorum. Şu anda (saldırılar) gerçekleşiyor olacaktı. Her şey hazırdı." yanıtını verdi. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar liderlerinin kendisine ulaşarak İran'la anlaşmaya çok yakın olduklarını ve bu yüzden saldırıları bir süre ertelemesi ricasında bulunduklarını belirten Trump, "Dün bölgeden telefonlar aldım, 'Efendim anlaşmaya çok yakınız birkaç gün (saldırıları) bekletebilir miyiz?' dediler, ben de tamam dedim." ifadelerini kullandı.
İran’ın dini liderinin askeri danışmanı Mohsen Rezaei, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik saldırıyı erteleme kararını sosyal medya hesabından alaya aldı.
Washington yönetiminin geri adım attığını savunan Rezaei, kararın İran’ın teslim olmasını sağlama yönündeki “boş umut” nedeniyle alındığını öne sürdü.
Trump’ın saldırıyı erteleme kararının İran’ı teslim olmaya zorlayacağı düşüncesiyle alındığını öne süren Rezai, şu ifadeleri kullandı:
"Askeri bir saldırı için bir süre belirledikten sonra, İran milletinin ve yetkililerinin teslim olacağı yanılgısıyla kendisi iptal etti! Güçlü silahlı kuvvetlerinin ve büyük İran milletinin demir yumruğu, onları geri çekilmeye ve teslim olmaya zorlayacaktır"
KÖRFEZ'DEN TRUMP'A CEVAP
ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve ABD’li askeri yetkililere İran’a yönelik düzenlemeyi planladıkları operasyonun durdurulması talimatını verdiğini duyurdu.
Wall Street Journal gazetesinde yer alan habere göre, Trump’ın açıklamalarına rağmen bazı Körfez yetkilileri, İran’a yönelik yakın zamanda planlanan bir saldırıdan haberdar olmadıklarını belirtti.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu Sur ilçesine bağlı Mansuri beldesi yakınlarında tarlalarda karpuz toplayan çiftçileri 3 fosfor bombasıyla hedef aldı. Bombaların çiftçilerin yakınına düştüğü, çiftçilerin bölgeden uzaklaştığı ve saldırıda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı kaydedildi.
Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Bölgedeki tehlikeli gerilimin çözümünün diyalog ve diplomasiden geçtiğini vurgulayarak, Pakistan'ın yürüttüğü arabuluculuk çabalarını desteklediklerini ifade etti. Ensari, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin de ateşkesin sürdürülmesi amacıyla yoğun diplomatik temaslarda bulunduğunu belirtti.
Katar'ın Körfez ülkeleri, Arap Birliği ve dost ülkelerle koordinasyonu sürdürdüğünü belirten Ensari, gerilimi kontrol altına almaya yönelik tüm uluslararası çabaları desteklediklerini dile getirdi.
Ensari, "Hürmüz Boğazı'nın mevcut şekilde kapatılması uluslararası hukuku tamamen ihlal ediyor ve bu kabul edilemez." ifadelerini kullandı.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre İran Ordu Sözcüsü Muhammed Ekreminiya, başkent Tahran'daki Veliasr Meydanı'nda yaptığı konuşmada ABD'nin İran'a yönelik tehditlerine yanıt verdi.
İran milletine ve ülkenin yasal haklarına saygı gösterilmesinin "düşman" için tek çıkış yolu olduğunu söyleyen Ekreminiya, "Düşman yine akılsızca davranıp Siyonist rejimin (İsrail'in) tuzağına düşerek İran'a saldırırsa yeni araçlar ve yöntemlerle yeni cepheler açılacak." ifadesini kullandı.
İRAN ORDUSU HAZIRLIK YAPIYOR
Ekreminiya, İran Silahlı Kuvvetleri'nin Hürmüz Boğazı üzerindeki hakimiyetine işaret ederek, boğazın statüsünün savaş öncesi dönemdeki gibi olmayacağını belirtti. İran Silahlı Kuvvetleri'nin ateşkes sürecini de savaş süreci gibi değerlendirdiğini ve hazırlık yaptığını ifade eden Ekreminiya, ülkesinin kuşatma altına alınamayacağını söyledi.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Kefer Sir beldesinde "Kamiha" ailesine ait evi hedef aldı.Saldırıda aynı aileden ikisi kadın 4 kişinin yaşamını yitirdiği, evin de tamamen yıkıldığı belirtildi.
Bu arada İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Haruf ve Furun beldelerine gerçekleştirdiği saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetmişti. Böylece İsrail'in Lübnan'a gün içinde düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 6'ya çıktı.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantıda, ABD ile yürütülen diplomasi sürecine ilişkin son durumu ve Tahran’ın Washington’a sunduğu yeni teklifi kapsamlı şekilde değerlendirdi.
Garibabadi’nin sunumunda, müzakere sürecinin kritik başlıklarına ilişkin detaylı bir çerçeve çizildi.
“URANYUM ZENGİNLEŞTİRME HAKKI KIRMIZI ÇİZGİ”
Garibabadi, İran’ın uranyum zenginleştirme hakkı ve barışçıl nükleer enerji kullanımının korunmasının müzakerelerin temel ilkeleri arasında yer aldığını vurguladı.
14 MADDELİK TEKLİFİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI
İran’ın son teklifinde; Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi, ABD’nin deniz ablukasının kaldırılması, İran’a ait dondurulmuş varlıkların iadesi ve yaptırımların yol açtığı zararların tazmin edilmesi gibi başlıkların yer aldığı aktarıldı.
Ayrıca, tüm yaptırımların ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının kaldırılması ile ABD güçlerinin İran çevresindeki bölgelerden çekilmesinin de teklifin önemli maddeleri arasında bulunduğu belirtildi.
KOMİSYON ÜYELERİNDEN SÜRECE YAKIN TAKİP
Toplantıda milletvekilleri de müzakere sürecine ilişkin görüş ve değerlendirmelerini paylaşırken, Garibabadi yöneltilen soruları yanıtladı ve sürecin hassasiyetine dikkat çekti.
“İRAN SAVAŞ SIRASINDA MÜZAKERE TALEBİNDE BULUNMADI”
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai, komisyon toplantısının Garibabadi’nin katılımıyla yapıldığını açıkladı.
Rızai, “Sayın Garibabadi, olası herhangi bir anlaşmada savaşın Lübnan da dahil olmak üzere tüm cephelerde sona ermesi, Amerikan güçlerinin İran'ı çevreleyen bölgeden çekilmesi, deniz ablukasının kaldırılması, yaptırımların kaldırılması ve İran’ın dondurulan mali varlıklarının serbest bırakılması gerektiğini vurguladı” dedi.
Ayrıca Rızai, “İran, savaş sırasında ABD ile müzakere talebinde bulunmadı” ifadelerini kullandı.
PAKİSTAN ARABULUCULUĞUNDA İLETİLDİ
İran basınına göre, Tahran yönetimi Pakistan arabuluculuğunda Washington’a 14 maddelik yeni bir teklif metni iletti.
Teklifin, “savaşın sonlandırılmasına ilişkin müzakereler ve ABD tarafının güven artırıcı adımları” başlıklarına odaklandığı kaydedildi.
Lübnan Ulusal Haber Ajansı'nın (NNA) bildirdiğine göre, İsrail topçuları Lübnan'ın güneyindeki Marjayoun bölgesinde bulunan Dibbin kasabasının El-Arid mahallesini bombaladı.
İsrail'e ait bir İHA, Nebatiye'ye bağlı Furun beldesinde bir motosikleti hedef aldı. Saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi.
Saldırıyla eş zamanlı olarak İsrail savaş uçakları da Furun beldesine hava saldırısı gerçekleştirdi.
Öte yandan İsrail topçuları da Bint Cubeyl ilçesine bağlı Beyt Yahun beldesini aralıklarla saldırdı.
İran ile ABD-İsrail hattı arasında olası yeni bir çatışma senaryosunda, İranlı yetkililerin komşu ülkelere yönelik saldırıları yoğunlaştırma ve stratejik boğazları hedef alma gibi yeni taktikler uygulayabileceği değerlendiriliyor. Alman Uluslararası ve Güvenlik İşleri Enstitüsü’nden Hamidrıza Azizi, 28 Şubat'ta başlayan çatışmanın ilk aşamasında İran’ın yaklaşık 3 ay sürecek uzun bir savaşa hazırlandığını belirtti. Azizi, bu nedenle İran’ın İsrail ve bölgedeki hedeflere yönelik saldırılarda füze kullanımını sınırlayarak uzun süreli bir çatışma planı oluşturduğunu ifade etti.
"İRAN YÜKSEK YOĞUNLUKLU ÇATIŞMAYI TERCİH EDEBİLİR"
New York Times'a (NYT) demeç veren Azizi’ye göre, olası yeni bir savaşta İranlı liderler bu kez “kısa ama yüksek yoğunluklu” bir çatışma stratejisini tercih edebilir. Trump, İran’ın enerji altyapısına yönelik koordineli ve ağır saldırılar düzenlenebileceğini duyurmuştu. Azizi, altyapıya yönelik şiddetli saldırılara karşı İran'ın günde yüzlerce füzeyle misilleme yapabileceğini belirtti. Bu yaklaşım, ABD ile İsrail'in hesaplarını değiştirmeyi hedefleyen daha agresif bir stratejinin parçası olarak uygulanabilir.
KÖRFEZ VE ENERJİ ALTYAPISI RİSKİ
İran’ın Körfez ülkelerindeki enerji altyapılarını hedef alması, küresel ekonomiyi etkilemenin ve ABD üzerinde baskı kurmanın en etkili yollarından biri olarak görülüyor. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt ve Suudi Arabistan gibi ülkeler, savaşın yeniden başlaması durumunda ağır saldırılara maruz kalabilir. Son dönemde İranlı yetkililer ve hükümete yakın analistlerin, ABD üslerine ev sahipliği yaptığı gerekçesiyle BAE’ye yönelik sert söylemler kullanması dikkat çekti. Pazartesi günü Suudi Arabistan ve BAE'ye İHA saldırıları düzenlenmişti. BAE'de bir nükleer santralin yakınlarında yangına neden olan İHA saldırısı, İran'dan Körfez ülkelerine çatışmaların ne denli şiddetlenebileceğine ilişkin bir mesaj olarak yorumlanıyor.
BABÜL MENDEB VE HÜRMÜZ BOĞAZI
İran’ın ayrıca küresel ticaret açısından kritik öneme sahip Babül Mendeb Boğazı üzerinde de etki kurmaya çalışabileceği belirtiliyor. Kızıldeniz’i Aden Körfezi’ne bağlayan su yolu, Yemen’deki Husiler tarafından kolaylıkla hedef alınabilir. Husiler daha önce İsrail ile çatışmaları sırasında Kızıldeniz'i geçici süreliğine kapatmıştı.
Azizi, İran hükümetinin Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünün tehlikeye girmesi durumunda, ABD’yi tek bir cephe yerine aynı anda iki deniz cephesiyle uğraşmak zorunda bırakmak isteyebileceğini söyledi.
İsrail ordusu, işgal altındaki Lübnan toprakları üzerinde tespit edilen bir hava aracının etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ordunun açıklamasında, İsrail güçlerinin Lübnan’ın güneyinde kontrol altında tuttuğu bölgeler üzerindeki hava sahasında şüpheli bir hava hedefinin belirlendiği ve buna karşı önleyici bir füze fırlatıldığı bildirildi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD yönetiminin “çelişkili ve aşırı davranışlarının” diplomatik sürecin önündeki en büyük engellerden biri olduğunu söyledi.
ISNA haber ajansının bildirdiğine göre Arakçi, Pakistan İçişleri Bakanı Mohsin Nakvi ile yaptığı görüşmede, Tahran yönetiminin Washington’a yönelik derin güvensizliğinin nedenleri arasında geçmişte verilen sözlerin tutulmamasının bulunduğunu ifade etti. Arakçi, İran’ın çatışmayı sona erdirmek amacıyla diplomatik görüşmelere katılmasının tamamen “sorumluluk sahibi bir bakış açısından” kaynaklandığını belirtti.
Pakistan İçişleri Bakanı Mohsin Nakvi ise bölgeye yeniden barış ve istikrarın sağlanması için Pakistan’ın yapıcı bir rol üstlenebileceğine dair umutlarını paylaştı.
Al Jazeera'ye Trump’ın İran’a yönelik askeri seçeneklerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan ABD’nin eski Cezayir Büyükelçisi Henry Ensher, bütün olasılıkların son derece "berbat" olduğunu belirterek, olası senaryoların ciddi sonuçlar doğurabileceğini söyledi.
Ensher, Washington yönetiminin hareket alanının dar olduğunu vurgulayarak, “Eğer sadece küçük bir saldırı yaparsa eleştiri alır ve İran rejimi üzerinde hiçbir etkisi olmaz. Çok büyük bir saldırı yaparsa hem ABD kayıpları açısından hem de başarısız olma ihtimali nedeniyle riskler çok büyük olur. Dolayısıyla askeri seçenekleri çok kısıtlı" ifadelerini kullandı.
Körfez ülkelerinin Trump’tan İran’a yeniden saldırmaktan vazgeçmesini talep edebileceğini belirten Ensher, bölgedeki aktörlerin yeni bir çatışmadan endişe duyduğunu ifade etti.
Hizbullah’ın kullandığı insansız hava araçları (İHA), Lübnan’ın güneyindeki İsrail askeri operasyonlarının yaklaşık yüzde 80’ini kısıtladı. İsrail ordusunun değerlendirmesinde, patlayıcı yüklü İHA’ların sahadaki hareket kabiliyetini ciddi ölçüde azalttığı ve askerler arasında moral bozukluğuna neden olduğu ifade edildi. Artan saldırı tehdidi nedeniyle birçok operasyonun artık gündüz saatlerinde gerçekleştirilmediği belirtildi. İsrail ordusu, Hizbullah İHA'larının hedefi olma endişesiyle kara saldırılarını ve askeri sevkiyatları gece saatlerine kaydırdı.
İHA TEHDİDİ OPERASYONLARI ETKİLİYOR
KAN’ın haberine göre, İsrail ordusu artan İHA tehdidine karşı yeterli ekipman sıkıntısı yaşıyor. Bu nedenle insansız hava araçlarını önlemeye yönelik sistemlerin her askeri birliğe sınırlı sayıda dağıtıldığı kaydedildi. Haberde, özellikle patlayıcı taşıyan İHA’ların sahadaki askerler üzerinde baskıyı artırdığı ve Lübnan'da yıkım operasyonunu zorlaştırdığı ifade edildi.
HİZBULLAH GERİLLA TAKTİKLERİNE YÖNELDİ
İsrail askeri istihbarat kaynaklarına dayandırılan haberde, Hizbullah’ın son dönemde organize komuta yapısından uzaklaşarak daha esnek gerilla taktiklerine geçtiği belirtildi. Kaynaklar, örgütün Lübnan’ın güneyindeki köyler arasında hareket eden küçük gruplarla hızlı saldırılar düzenlediğini kaydetti.
RADWAN GÜCÜ KOMUTANLARININ ÖLDÜRÜLMESİ ETKİLİ OLDU
Haberde, Hizbullah üyelerinin daha bağımsız hareket etmeye başlamasında Rıdvan Gücü’nün üst düzey komutanlarının öldürülmesinin etkili olduğu ifade edildi. İsrail istihbaratına göre bu durum, örgütün daha dağınık ancak hızlı hareket eden bir yapıya dönüşmesine yol açtı.
Israel Hayom gazetesinin haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, son 24 saatte ikinci kez güvenlik kabinesini topladı. Netanyahu'nun yanı sıra bazı üst düzey bakanların katıldığı toplantının ana gündem maddesi İran'a yeni bir saldırı başlatma olasılığı oldu.
Haberde görüşlerine yer verilen, ABD'deki gelişmeleri takip eden bir kaynak ise "İran'a yeni bir ABD saldırısının olup olmayacağının değil, ne zaman olacağı sorusunun gündemde olduğunu" ve "planlanan saldırının öncekilerden farklı olacağını, ABD Başkanı Donald Trump'ın şimdiye kadar kaçındığı hedefleri hedef alacağını" ifade etti. İsrailli güvenli kaynakları ise "İran'la yeni bir savaş olasılığına karşı adımların atıldığı ve hazırlıkların yapıldığı" bilgisini verdi.
İran lideri Mücteba Hamaney, resmi Telegram hesabından, olası bir savaşa ilişkin mesajı yayımlandı.
Mesajda, “Düşmanın savunmasız kalacağı ve tecrübe sahibi olmadığı cephelerin açılması hususunda çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Savaş durumunun devamı halinde çıkarlar gözetilerek söz konusu başka cepheler açılacaktır.” İfadeleri yer aldı.
ABD Başkanı Donald Trump, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) liderlerinin talebi üzerine "İran'a yarın için planlanan askeri saldırının ertelendiğini" belirtmişti.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD ile İran arasında ciddi müzakereler devam ederken Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın saldırının durdurulmasını istediğini ifade etti.
Bölge ülkelerinin liderlerinin "İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağı" bir anlaşmanın sağlanabileceği görüşünü paylaştığını aktaran Trump, bu çerçevede yarın yapılması planlanan saldırının iptal edilmesi talimatını verdiğini kaydetti.
Trump, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Daniel Caine ve ABD ordusuna saldırının gerçekleştirilmeyeceğini bildirdiğini, ancak kabul edilebilir bir anlaşmaya ulaşılamaması halinde İran'a yönelik geniş çaplı bir operasyon için hazırlıklı olunması talimatı verdiğini belirtti.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu.
İran yönetiminin, halkın çıkarlarını koruyarak diyaloga girdiğine ve hiçbir şekilde yasal haklardan vazgeçilmeyeceğine vurgu yapan Pezeşkiyan, “Diyalog teslim olmak anlamına gelmez.” ifadelerini kullandı.
Pezeşkiyan ayrıca, tüm güçleriyle İran’ın çıkarlarının koruyucusu olacaklarını söyledi.