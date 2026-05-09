Savaş kararlarının arkasındaki isim: ABD'yi karıştıran gölge lider... Hamaney nerede?

ABD istihbaratı Hamaney'i arıyor

ABD istihbaratı, İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’in kamuoyundan uzak ve tecrit altında tutulmasına rağmen ülkenin savaş ve müzakere stratejisinin şekillenmesinde kritik rol oynadığı değerlendirmesinde bulundu.

Washington yönetiminin ise İran’daki gerçek karar alma merkezinin kim olduğu konusunda ciddi bir belirsizlik yaşadığı ifade edildi.

ELEKTRONİK CİHAZ KULLANMIYOR

Amerikan istihbarat kaynaklarına göre gizemin en büyük nedenlerinden biri, Hamaney’in hiçbir elektronik iletişim cihazı kullanmaması.

İddiaya göre Hamaney yalnızca kendisini bizzat ziyaret eden kişilerle ya da özel kuryeler aracılığıyla iletişim kuruyor. Bu durumun, ABD istihbaratının İran'daki liderlik zincirini takip etmesini zorlaştırdığı belirtiliyor.

AĞIR YARALI OLDUĞU İDDİASI

CNN International'a konuşan kaynaklara göre Mücteba Hamaney, savaşın başında düzenlenen saldırıda ağır yaralandı.

Yüzünü, kolunu, gövdesini ve bacağını etkileyen ciddi yanıklar nedeniyle tedavi gördüğü belirtilen Hamaney’in hâlâ tecrit altında tutulduğu öne sürüldü.

İran’daki Dini Liderlik Ofisi’nden üst düzey isim Mazaher Hosseini ise Hamaney’in sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "şu anda sağlığı mükemmel" dedi.

Hosseini, "Kulağının arkasına küçük bir şarapnel parçası isabet etti" ifadelerini kullanırken, ayağındaki ve belindeki hafif yaraların da iyileşme sürecinde olduğunu belirtti.

İLK YÜZ YÜZE GÖRÜŞME

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan yaptığı açıklamada, Hamaney ile iki buçuk saat süren bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu. Bu görüşmenin, İran’ın yeni dini lideriyle yapılan ve kamuoyuna açıklanan ilk üst düzey yüz yüze temas olduğu belirtildi.

ABD YERİNİ HÂLÂ DOĞRULAYAMADI

Babası Ali Hamaney’in yerine yeni dini lider ilan edilen Mücteba Hamaney'in nerede olduğu ise gizemini korumaya devam etti. ABD istihbarat teşkilatlarının bugüne kadar Hamaney’in bulunduğu yeri görsel olarak doğrulayamadığı kaydedildi. ABD’li yetkililerin elde ettiği bilgilerin büyük bölümünün, Hamaney’le temas kurabilen kişilerden geldiği aktarıldı.

OPERASYONLARI KİM YÖNETİYOR?

CNN’e konuşan kaynaklara göre İran’daki günlük operasyonların fiili yönetimi, Devrim Muhafızları’nın üst düzey isimleri ile İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf tarafından yürütülüyor.

Bu durumun, İran yönetiminde resmî yapıdan çok parçalı ve gölge bir güç mekanizmasının öne çıktığı yorumlarına neden olduğu belirtiliyor.