Savaş kararlarının arkasındaki isim: ABD'yi karıştıran gölge lider... Hamaney nerede?Güncelleme Tarihi:
Wall Street Journal’ın aktardığına göre, ABD ile İran arasındaki müzakerelerin Pakistan’ın başkenti İslamabad’da önümüzdeki hafta yeniden başlaması gündemde.
Tarafların, savaş sonrası oluşan gerilimi düşürmek ve yeni bir çerçeve anlaşması oluşturmak için diplomatik temaslarını hızlandırdığı belirtildi.
İRAN’DAN DİKKAT ÇEKEN NÜKLEER MESAJ
Habere göre İran, ilk kez nükleer programını görüşmeye açık olduğunu ifade etti.
Müzakerelerde özellikle uranyum zenginleştirme faaliyetleri, yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokları ve bunların geleceği ana gündem maddeleri arasında yer alıyor.
ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ URANYUM MASADA
Tarafların, İran’ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stoklarının bir kısmının yurt dışına transfer edilmesi ihtimalini değerlendirdiği aktarıldı.
Ancak İranlı bir yetkili, Tahran yönetiminin hâlâ ABD’ye nükleer malzeme transferine karşı olduğunu söyledi.
İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini ne kadar süreyle askıya alacağı ya da zenginleştirilmiş uranyumu ne kadar süreyle ülke dışına çıkaracağı konusunda ise henüz anlaşma sağlanamadı.
HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN KRİTİK MADDE
Çalışma belgesinde İran’a, Hürmüz Boğazı üzerindeki baskısını hafifletme çağrısı yapıldığı belirtildi.
İran’ın boğaz üzerindeki denetim rolünün ise hâlâ çözülemeyen başlıklardan biri olduğu kaydedildi.
ABD’DEN ABLUKA SİNYALİ
Habere göre ABD, görüşmelerin başlamasının ardından 30 gün içinde İran limanlarına uyguladığı ablukayı hafifletmeyi değerlendirecek.
Taraflar arasında ilerleme sağlanması hâlinde bu sürenin karşılıklı anlaşmayla uzatılabileceği ifade edildi.
Diplomatik kaynaklar, sürecin kırılgan olduğunu ancak tarafların tamamen masadan kalkmak istemediğini belirtti.
ABD istihbaratı, İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’in kamuoyundan uzak ve tecrit altında tutulmasına rağmen ülkenin savaş ve müzakere stratejisinin şekillenmesinde kritik rol oynadığı değerlendirmesinde bulundu.
Washington yönetiminin ise İran’daki gerçek karar alma merkezinin kim olduğu konusunda ciddi bir belirsizlik yaşadığı ifade edildi.
ELEKTRONİK CİHAZ KULLANMIYOR
Amerikan istihbarat kaynaklarına göre gizemin en büyük nedenlerinden biri, Hamaney’in hiçbir elektronik iletişim cihazı kullanmaması.
İddiaya göre Hamaney yalnızca kendisini bizzat ziyaret eden kişilerle ya da özel kuryeler aracılığıyla iletişim kuruyor. Bu durumun, ABD istihbaratının İran'daki liderlik zincirini takip etmesini zorlaştırdığı belirtiliyor.
AĞIR YARALI OLDUĞU İDDİASI
CNN International'a konuşan kaynaklara göre Mücteba Hamaney, savaşın başında düzenlenen saldırıda ağır yaralandı.
Yüzünü, kolunu, gövdesini ve bacağını etkileyen ciddi yanıklar nedeniyle tedavi gördüğü belirtilen Hamaney’in hâlâ tecrit altında tutulduğu öne sürüldü.
İran’daki Dini Liderlik Ofisi’nden üst düzey isim Mazaher Hosseini ise Hamaney’in sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "şu anda sağlığı mükemmel" dedi.
Hosseini, "Kulağının arkasına küçük bir şarapnel parçası isabet etti" ifadelerini kullanırken, ayağındaki ve belindeki hafif yaraların da iyileşme sürecinde olduğunu belirtti.
İLK YÜZ YÜZE GÖRÜŞME
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan yaptığı açıklamada, Hamaney ile iki buçuk saat süren bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu. Bu görüşmenin, İran’ın yeni dini lideriyle yapılan ve kamuoyuna açıklanan ilk üst düzey yüz yüze temas olduğu belirtildi.
ABD YERİNİ HÂLÂ DOĞRULAYAMADI
Babası Ali Hamaney’in yerine yeni dini lider ilan edilen Mücteba Hamaney'in nerede olduğu ise gizemini korumaya devam etti. ABD istihbarat teşkilatlarının bugüne kadar Hamaney’in bulunduğu yeri görsel olarak doğrulayamadığı kaydedildi. ABD’li yetkililerin elde ettiği bilgilerin büyük bölümünün, Hamaney’le temas kurabilen kişilerden geldiği aktarıldı.
OPERASYONLARI KİM YÖNETİYOR?
CNN’e konuşan kaynaklara göre İran’daki günlük operasyonların fiili yönetimi, Devrim Muhafızları’nın üst düzey isimleri ile İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf tarafından yürütülüyor.
Bu durumun, İran yönetiminde resmî yapıdan çok parçalı ve gölge bir güç mekanizmasının öne çıktığı yorumlarına neden olduğu belirtiliyor.
ABD Başkanı Donald Trump, ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine yönelik Özgürlük Projesi'nin devam etmesine gerek olmadığını düşündüğünü ve alternatif yollarının olduğunu söyledi.
Trump, Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin geçişini sağlamaya yönelik kendisinin başlatıp sonra durdurduğu Özgürlük Projesi'ne dönülüp dönülmeyeceğine ilişkin soruya Trump, "Sanmıyorum. Elimizde başka seçenekler var. Pakistan tarafından bunu yapmamamız istendi. Özgürlük Projesi iyi bir projeydi ancak bizim başka seçeneklerimiz var." yanıtını verdi.
İran'ın süreci bilerek yavaşlattığı yönündeki iddialara ilişkin Trump, "Bunu yakında öğreneceğiz." diye konuştu.
Trump, İran'la görüşme sürecinin iyi gittiğini ve İranlılardan çok yakında bir geri bildirim alacaklarını vurgulayarak, ona göre adımlarını atacaklarını kaydetti.
İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye çıktı.
İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor.
Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail uçakları sabah saatlerinden bu yana birçok beldeyi hedef aldı.
NNA'nın haberine göre, Aşağı Homin beldesinde bir aracı hedef alan saldırıda 4 kişi öldü.
İsrail'e ait İHA'lar Sultaniye, Haris, Deyr Antar, Aşağı Homin ve Arap Cel beldelerini de hedef aldı. Sultaniye'deki saldırıda 4, Arap Cel'de ise 3 kişi yaşamını yitirdi.
İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA), sabah saatlerinde ülkenin güneyindeki Kefr Şuba ile Kefr Hammam beldeleri arasında seyir halindeki bir aracı hedef alması sonucu 1 sivil savunma personeli hayatını kaybetmişti.
Düveyr beldesine düzenlenen saldırıda 4 kişi yaşamını yitirirken, Cebşit beldesinde bir motosikleti hedef alan İHA saldırısında 1 kişi öldü.
NNA'nın haberinde İsrail uçaklarının öğle saatlerinde Beyt Yahun, Şakra, Kefre, Beraşit, Safad Battih, Ayta el-Cebel ve Tulin beldelerine düzenlediği saldırılarda toplam 5 kişinin öldüğü ifade edildi.
Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırıları sonucu ülkenin güneyindeki Mifedon beldesinde 1, Ankun beldesinde 2, Tora beldesinde 4, Zerariye beldesinde ise 2'si çocuk 3 kişinin öldüğünü açıkladı.
Öte yandan İsrail topçuları, sabah saatlerinde Kalile, Maaliyye ve Hinniye beldeleri arasında kalan bölgeyi bombaladı.
İsrail ordusu sabah saatlerinde ayrıca Abbasiyye, Numeyriyye, Tayr Falsay, Halusiyye, Yukarı Halusiyye, Tora ve Marake beldeleri için saldırı tehdidinde bulunmuştu.
- Hizbullah açıklaması
Hizbullah'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamalarda, ateşkes ihlallerine karşılık işgal altındaki Bayyada beldesinde sabah saatlerinde bir iş makinesinin İHA ile vurulduğu belirtildi.
Açıklamalarda ayrıca, Lübnan'ın güneyindeki Hiyam beldesindeki İsrail askerlerinin roket saldırısıyla hedef alındığı, Deyr Suryan beldesinde ise İsrail askerleri ile bir Merkava tankına saldırı düzenlendiği ifade edildi.
Hizbullah, gün içinde, 24'ü Lübnan'ın güneyi ve 2'si İsrail'in kuzeyinde olmak üzere, İsrail askerlerini, üslerini ve araçlarını toplam 26 kez hedef aldığını duyurdu.
- İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes
İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.
Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında yaklaşık 2 bin 700 kişinin öldüğünü bildirmişti.
ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.
Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.