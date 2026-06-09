Trump'tan flaş gelişmeyi duyurdu: İran, ABD helikopterini düşürdü

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'ye ait Apache helikopterinin İran tarafından düşürüldüğünü bildirdi. Trump, açıklamasında, Hürmüz Boğazı üzerinde devriye gezen Amerikan ordusuna ait bir Apache helikopterinin İranlılar tarafından düşürüldüğü bilgisinin kendisine iletildiğini ifade ederek, "Olayda iki pilot yer alıyordu, her ikisi de güvende ve yaralanmadı. Bununla birlikte, ABD'nin bu saldırıya zorunlu olarak karşılık vermesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı.
CENTCOM'DAN AÇIKLAMA
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, AH-64 Apache tipi helikopterin, TSİ 02.33'te devriye gezdiği sırada Umman kıyıları yakınlarında düştüğü ifade edildi. Açıklamada, helikopterdeki 2 mürettebatın sağ kurtulduğu, bu askerlerin yaklaşık 2 saat içinde olay yerinden alındığı ve durumlarının stabil olduğu aktarıldı. Olayın sebebine ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
ABD Enerji Bakanı Chris Wright, Atlantic Council tarafından düzenlenen Küresel Enerji Forumu'nda gündemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin son durumuna ilişkin soruya Wright, "Oldukça belirgin bir şekilde arttığını söyleyebilirim." yanıtını verdi. Wright, petrol fiyatlarının yaşanan arz kesintisine rağmen beklendiği kadar yükselmemesine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, bunun birden fazla nedeni olduğunu anlattı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yürütülen nükleer müzakerelerde daha önce üzerinde uzlaşılan şartları defalarca değiştirmesinin, görüşmeleri çıkmaza sürüklediği öne sürüldü. New York Times'ın arabulucular ve sürece hakim kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Washington ile Tahran arasındaki kırılgan diplomatik süreç çökme noktasına geldi.
NEW YORK TIMES: BELİRSİZLİK ANLAŞMA İHTİMALİNİ ZAYIFLATIYOR
New York Times'ın haberine göre, ABD ile İran arasında aylardır devam eden nükleer müzakerelerde en büyük sorunlardan biri Trump'ın müzakere sürecinde sık sık pozisyon değiştirmesi oldu.
Gazeteye konuşan arabulucular, müzakerelerin geleceğine ilişkin süregelen belirsizliğin taraflar arasında anlaşma sağlanmasını zorlaştırdığını belirtti. Haberde, taslak anlaşmada yapılmak istenen her değişikliğin İran tarafına iletilmesinin günler aldığı, bunun da süreci yavaşlattığı ifade edildi.
Özellikle İran'ın en üst karar mekanizmalarına mesaj ulaştırılmasında kullanılan diplomatik kanalların yavaş işlemesinin, görüşmelerdeki tıkanıklığı daha da artırdığı kaydedildi.
KRİZ NİSAN AYINDA BAŞLADI
Habere göre anlaşmazlıkların temeli, geçen nisan ayında ilan edilen ateşkes sonrasında Pakistan'da gerçekleştirilen ilk görüşmelere kadar uzanıyor.
Kaynaklar, Trump'ın başmüzakerecileri tarafından üzerinde mutabakata varılan şartların daha sonra Beyaz Saray tarafından defalarca değiştirildiğini öne sürdü.
Bu durumun, taraflar arasında güven sorununu derinleştirdiği ve müzakere masasındaki ilerlemeyi yavaşlattığı belirtildi.
İRAN'I ŞAŞIRTAN "20 YIL" ŞARTI
Haberde yer alan bilgilere göre, ABD'nin özel temsilcisi Steve Witkoff ile Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İranlı yetkililere Washington'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin 10 yıl süreyle askıya alınmasını kabul etmeye hazır olduğunu bildirdi.
İranlı kaynaklar, Tahran'ın bu teklife olumlu yaklaştığını ve anlaşma zemininin oluşmaya başladığını öne sürdü.
Ancak daha sonra Trump'ın pozisyon değiştirerek askıya alma süresinin 20 yıla çıkarılmasını istemesinin İran tarafında şaşkınlık yarattığı belirtildi.
Arabulucuların, bu değişikliği son müzakere turunun başarısızlığa uğramasının başlıca nedenlerinden biri olarak değerlendirdiği aktarıldı.
YENİ ŞARTLAR GERİLİMİ ARTIRDI
New York Times'a göre Trump yönetimi daha sonra İran'ın nükleer programına ilişkin yeni koşullar ekledi ve İran'a ait bazı varlıkların dondurulması yönünde adımlar attı.
Bu gelişmelerin, İran tarafının anlaşmanın son taslağına vereceği yanıtın beklendiği kritik bir dönemde yaşandığı belirtildi.
İranlı yetkililerin söz konusu hamleleri tepkiyle karşıladığı ve bunu Washington'a duydukları güvensizliğin yeni bir göstergesi olarak değerlendirdiği ifade edildi.
TRUMP'TAN NETANYAHU'YA: ANLAŞMAYA YAKINIZ
Haberde dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin oldu.
Konuya yakın kaynaklara göre Trump, Netanyahu ile yaptığı görüşmede ABD ile İran'ın uzun vadeli bir nükleer anlaşmaya varmaya her zamankinden daha yakın olduğunu söyledi.
Trump'ın, müzakerelerde günler içinde önemli bir ilerleme sağlanabileceği yönünde değerlendirmelerde bulunduğu öne sürüldü.
TAHRAN MASADAN KALKMIŞ DEĞİL
İranlı kaynaklar ve arabulucular, Tahran'ın hâlâ bölgedeki ülkelerde dondurulmuş durumda bulunan ve değerinin on milyarlarca doları bulduğu belirtilen İran varlıklarının serbest bırakılması talebinde ısrarcı olduğunu aktardı.
Haberde, Amerikalı müzakerecilerin daha önce bu talebe prensipte olumlu yaklaştığı ancak son dönemde yaşanan görüş ayrılıklarının süreci yeniden belirsizliğe sürüklediği ifade edildi.
Uzmanlara göre, taraflar arasındaki diplomatik temaslar tamamen kopmuş değil. Ancak Trump yönetiminin son dakika değişiklikleri ve karşılıklı güvensizlik, Washington ile Tahran arasında uzun süredir aranan nükleer anlaşmanın önündeki en büyük engellerden biri olarak görülüyor.
ABD Başkanı Donald Trump, seçim kampanyasında sık sık dile getirdiği "ABD'yi yeni savaşlara sokmayacağı" yönündeki söylemlerle çelişen açıklamalarda bulundu. İran'da üç aydır devam eden ABD-İsrail operasyonları nedeniyle baskı altında olan Trump, "Savaş olmayacağına dair garanti vermedim" diyerek dikkat çeken bir çıkış yaptı.
TRUMP: SAVAŞ OLMAYACAĞINA DAİR SÖZ VERMEDİM
ABD Başkanı Donald Trump, NBC'nin "Meet the Press" programında gazeteci Kristen Welker'e verdiği röportajda, seçim kampanyası sırasında verdiği sözlere ilişkin tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu.
Trump, "Savaş olmayacağına dair garanti vermedim. Dünyanın en güçlü ordusunu neden kurayım ki?" ifadelerini kullandı.
İran'da devam eden ABD-İsrail operasyonlarına değinen Trump, kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verirken, "Yani söz verdiğimi söylüyorsunuz, ben hiçbir şey söz vermedim. Bu bitmek bilmeyen savaşlardan hoşlanmıyorum. Bu bitmek bilmeyen bir savaş değil. Bunu üç aydır yapıyoruz." dedi.
KAMPANYA DÖNEMİNDE TAM TERSİNİ SÖYLEMİŞTİ
Ancak Trump'ın 2024 seçim sürecinde ABD'yi yeni savaşlara sokmayacağı yönünde birçok kez açıklama yaptığı biliniyor.
Seçim zaferinin ardından yaptığı konuşmada Trump, kendisine yönelik eleştirilere atıfta bulunarak, "Dediler ki, 'Savaş başlatacak.' Savaş başlatmayacağım. Savaşları durduracağım." ifadelerini kullanmıştı.
Son açıklamaları ise seçim dönemindeki söylemleriyle çeliştiği yönünde yorumlara neden oldu.
"SAVAŞ BİTER BİTMEZ HER ŞEY DÜŞECEK"
Trump, röportajda ekonomik eleştirilere de yanıt verdi.
İran'daki çatışmaların sona ermesiyle birlikte enerji piyasalarında rahatlama yaşanacağını savunan Trump, "Savaş biter bitmez her şey düşecek." dedi.
Buna karşın Başkan Trump, İran ile yürütülen müzakerelerin hangi aşamada olduğu sorusuna net yanıt vermedi. İranlı müzakerecileri "daha rasyonel" ve "çok zeki" olarak tanımlamakla yetindi.
50 BİN ASKER GERİ ÇEKİLECEK Mİ?
Trump, Orta Doğu'da konuşlandırılan yaklaşık 50 bin Amerikan askerinin geri çekilip çekilmeyeceği konusunda da açık bir taahhütte bulunmadı.
"Bunları orada tutmanın bize maliyeti çok az." diyen Trump, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bunu yapmak akıllıca olmazdı çünkü belki onları kullanabiliriz. Olası değil. Ama bence çatışma tamamlanana kadar onları orada tutacağız."
Bu açıklama, Washington'ın bölgede askeri varlığını kısa vadede azaltmayı planlamadığı şeklinde değerlendirildi.
NÜKLEER PROGRAM SORUSUNU YANITSIZ BIRAKTI
Başkan Trump, İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stoklarına ilişkin soruları da yanıtsız bıraktı.
ABD'nin, İran'ın nükleer programını sınırlandırmak için nasıl bir yol izleyeceğine dair ayrıntı vermeyen Trump, olası bir anlaşma sağlanamaması halinde askeri seçeneğin masada kalmaya devam edeceği mesajını verdi.
"BİRKAÇ AY DAHA ORADA OLACAĞIZ"
İran'daki operasyonları sona erdirememesi nedeniyle eleştirilere maruz kalan Trump, mevcut sürecin uzun savaşlarla kıyaslanamayacağını savundu.
Vietnam Savaşı'nı örnek gösteren Trump, röportajın sonunda şu ifadeleri kullandı:
"Birkaç ay orada olacağız. Ve tehdit büyük ölçüde sona erdi. Yakında tamamen sona erecek."
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusunun ateşkese ve İran'ın uyarılarına rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere düzenlediği hava saldırılarında 13 kişi yaşamını yitirdi. İsrail ordusu sabahın erken saatlerinden itibaren Nebatiye vilayetine bağlı Kefer Sir, Batı Sir, Cebşit, Adşit, Habbuş ve Keferrumman beldelerini hedef aldı. İsrail ordusu ayrıca güneydeki Sur kent merkezi ile Musaylih, Sarifa, Haris ve Burç Kalavay beldelerine hava saldırıları gerçekleştirdi.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Sur kentindeki El-Bas bölgesine saldırı düzenledi. Sur kentinin Remel Mahallesi'nde bir binayı hedef alan hava saldırısında ise 5 kişi yaralandı. Yaralıların Sur'daki hastanelere kaldırıldığı ve sağlık durumlarının stabil olduğu belirtildi.
Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısının, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve ateşkes ihlallerine karşı Lübnan halkını savunma amacı taşıdığı öne sürüldü. Lübnan yönetimine İran ile resmi ilişkileri düzeltme ve Tahran'ın desteğinden yararlanma çağrısında bulundu.
Yemen'deki Husilerin desteğinin de İsrail'i caydırmaya yönelik ortak bir çabanın parçası olduğu kaydedilen açıklamada, İran'ın Lübnan'ın yanında durduğu ve bunun karşılığında herhangi bir çıkar beklemediği iddia edildi. Bazı Lübnanlı yetkililerin İran'a yönelik eleştirileri reddedilen açıklamada, bu tutumun Lübnan'ın çıkarlarına aykırı olduğu ve yalnızca İsrail'e hizmet ettiği öne sürüldü.
Açıklamanın sonunda Hizbullah, İran yönetimine ve halkına teşekkür ederek, Lübnan'ın haklarını "direniş yoluyla" savunmayı sürdüreceğini belirtti.
İran devlet televizyonu, iki üst düzey askeri yetkilinin, İsrail saldırıları sonucu yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Buna göre, İsrail’in İran’a yönelik son saldırılarında hava savunma kuvvetlerine bağlı Seyyid Behmen Hüseyni ve Ali Rıza Abiri isimli iki askeri yetkili hayatını kaybetti.
Askerler için bugün başkent Tahran’da cenaze töreni düzenleneceği belirtildi.
İsrailli bakanlar, Hizbullah’ın insansız hava aracı saldırılarına misilleme olarak Lübnan’ın başkenti Beyrut’un bombalanmasını istedi.
Lübnanlı kadın ve çocukların gözaltına alınmasını savunan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir, toprak işgali çağrısında bulundu.
'ONLARI EN ÇOK BU İNCİTİR'
Maariv gazetesinin haberine göre Ben-Gvir, İsrail Güvenlik Kabinesi’nin pazartesi akşamı yaptığı toplantıda, Lübnan'da toprak işgalinin değerlendirilmesini talep ederek, "Hizbullah konusunda alışılmışın dışında düşünmeliyiz. Kadınlarını ve çocuklarını gözaltına almalıyız, onları en çok bu incitir" ifadelerini kullandı.
İsrail Yerleşim İşleri Bakanı Orit Strock, Ben-Gvir'in Lübnan’da toprak işgali önerisine destek verdi.
İsrail bombardımanı sonucu hayatını kaybeden Lübnan ordusu yüzbaşı Elie Khoury'nin eşi Rosette Tannous, cenaze alayı eşinin tabutunu yanından geçirirken selam veriyor. 8 Haziran 2026
"YIPRATICI SAVAŞA ÇEKMEYE ÇALIŞIYOR"
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ise Hizbullah’ın İsrail’i bir yıpratma savaşına çekmeye çalıştığını belirtti. İsrail Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf da Lübnan'da savaşın sürdürülmesini öne sürerek, "İsrail’in çok fazla silaha ihtiyacı olduğunu" kaydetti.
Devrim Muhafızları, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'u hedef alarak tehlikeli bir oyunu başlattığını ifade etmişti. İsrail'in saldırılara son vermemesi halinde Netanyahu hükümetini pişman edecek bir saldırı dalgası başlatacağını duyuran Tahran yönetimi, Beyrut'a saldırıların durdurulmasının kırmızı çizgileri olduğunu açıklamıştı.
İsrail ordusu, Lübnan’a düzenlediği hava saldırılarında 3 bin 600’den fazla kişiyi öldürdü, 11 bini aşkın kişiyi yaraladı ve 1 milyondan fazla insanı yerinden etti.
İsrail Spor ve Kültür Bakanı Miki Zohar, ülkesinin birden fazla ülkeye saldırı düzenlemesiyle övünerek, Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyine saldırı düzenlemesi durumunda Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesini bombalama tehdidinde bulundu.
Katıldığı 103 FM radyo programında konuşan Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud mensubu Zohar, Beyrut'a saldırmaları durumunda İran'ın yeniden saldırı düzenlemesini de göze aldıklarını ifade ederek, "Bence İranlılar, İsrail ile doğrudan bir çatışmaya girmenin akıllıca olmadığını fark ettiler." dedi.
Orta Doğu'da birden fazla ülkeye saldırı düzenlemekle övünen Zohar, "Orta Doğu'yu olması gerektiği gibi şekillendirmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Misyon Bakanı Orit Strook, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırılar konusunda İsrail üzerinde kısıtlama olduğunu belirterek, "Fakat Lübnan'ın güneyindeki operasyonlar üzerinde hiçbir kısıtlama yok." iddiasında bulundu.
Strook, Lübnan'daki durum hakkında, "Eğer (Hizbullah) ateş açarsa canlarının yanmasını sağlarız. Hizbullah bu işin kendisi için karlı olmadığını anlayacaktır." ifadesini kullandı.
Lübnan Sivil Savunması'ndan yapılan açıklamaya göre, sivil yardım ekipleri yaralı bir kişiye müdahale ederken insansız hava aracı saldırısına hedef oldu. Saldırıda 2 personelin hafif şekilde yaralandığı kaydedildi. Yaralalılar hastaneye kaldırılırken, Sivil Savunma “zorlu saha koşullarına ve engellere rağmen insani yardım ve kurtarma görevlerini yerine getirmeye ve acil çağrılara yanıt vermeye devam edeceğini” bildirdi.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu sabahın erken saatlerinden itibaren Nebatiye vilayetine bağlı Kefer Sir, Batı Sir, Cebşit, Adşit, Habbuş ve Keferrumman beldelerini hedef aldı.
Adşit beldesindeki bir tavuk çiftliğine düzenlenen saldırıda çiftliğin sahibi yaşamını yitirdi. Habbuş beldesinde bir evin hedef alındığı insansız hava aracı (İHA) saldırısında ise 16 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Keferrumman beldesine düzenlenen saldırıda da 2 kişi öldü.
NNA'nın daha sonra geçtiği haberde, İsrail'e ait İHA'nın Nebatiye kent merkezini hedef aldığı, Kefer Sir ile Batı Sir beldeleri arasındaki bölgenin de hava saldırısına uğradığı belirtildi. Sur kentindeki Masakin Şabiyye Mahallesi'ne düzenlenen saldırıda ise 1 kişi öldü.
ABD Başkanı Donald Trump, NBA Finallerini izledikten sonra Washington DC'ye dönmeden önce New York'taki John F. Kennedy Uluslararası Havalimanında gazetecilerin sorularını cevapladı.
Trump, New York Times (NYT) gazetesinin ABD ordusuna ait bir askeri taarruz helikopterinin dün Hürmüz Boğazı yakınlarında düştüğü yönündeki haberinin sorulması üzerine, "Pilotların durumu iyi, evet. Kimse yaralanmadı. Bir rapor yayınlayacağız. Ama pilotların durumu iyi" ifadelerini kullandı.
İsrail ordusunun Arapça sözcüsü Avichay Adraee, güney Lübnan’da bazı bölgelere yönelik zorunlu tahliye uyarısında bulundu.
Adraee, X platformundaki paylaşımında, Sur şehrinin Hristiyan Mahallesi sakinlerine ve Shabariha, Hammadieh, Jal al-Bahr, Zaqqouk, al-Mfadi, Al-Bass, Al-Maashouq, Burj al-Shamali, Nabatieh, Al-Hawsh, Al-Rashidieh ile Ain Baal kamplarının sakinlerine yaşadıkları yerleri terk etmeleri gerektiğini söyledi.
ABD merkezli The New York Times (NYT) gazetesi, ABD ordusuna ait bir askeri taarruz helikopterinin dün Hürmüz Boğazı yakınlarında düştüğünü bildirdi. Konu hakkında bilgi sahibi 2 yetkiliye dayandırılan habere göre, helikopterde bulunan 2 mürettebatın güvenli bir şekilde kurtarıldığı aktarıldı. "Apache" tipi helikopterin düşme nedeni henüz netlik kazanmazken, yetkililer helikopterin vurularak mı düşürüldüğü, teknik bir arıza mı yaşadığı yoksa başka bir nedenden dolayı mı kaza yaptığı konusunda henüz kesin bir bilginin bulunmadığını vurguladı. Beyaz Saray ve ABD Merkez Komutanlığı’nın (CENTCOM) olayla ilgili yorum yapmaktan kaçındığı kaydedildi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran ve İsrail'in birbirlerine yönelik saldırıları durdurma konusunda anlaştıklarını duyurdu. Anlaşmaya kendisinin aracılık ettiğini belirten Trump, "Bir hafta kadar birbirlerine karışmayacaklar" dedi. Trump, 2 ila 3 gün içinde Orta Doğu'ya barış getirecek bir anlaşmanın imzalanabileceğini ifade etti.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsrail’in hangi pozisyonu alacağına bakılmaksızın İran’ın nükleer programıyla ilgili bir anlaşmaya varmak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.
Vance, Fox News’e verdiği röportajda, “Son birkaç ayda, aslında son bir buçuk yılda yaşananlar sayesinde, Başkan'ın doğru olduğuna inandığı ve bence de haklı olduğu bir alan yarattık: İran’ın nükleer girişimlerine uzun vadeli bir çözüm bulabiliriz” dedi.
'İSRAİL BUNDAN HOŞLANMAYABİLİR'
Vance, “İsrail bundan hoşlanabilir ya da hoşlanmayabilir ancak temelde bunun ABD’nin çıkarlarına en uygun olanın anlaşma yapmak olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden bu işin peşini bırakmayacağız. Çünkü ABD Başkanı bunu yapmak için seçildi. Amerikan halkına hizmet etmek için yapmamız gereken şey bu” ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Trump, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham için düzenlenen bir telekonferansa katılarak seçmenlere İran konusunda mesajlar verdi.
Trump, İran'la ilgili konularda çok iyi durumda olduklarını ve anlaşmaya ilişkin sürecin iyi işlediğini vurgulayarak, yakında bu konunun kapanacağını ifade etti.
ABD Başkanı, "Çok güçlü bir ekibiz ve bence bu savaşı kazanıyoruz. Önümüzdeki iki hafta içinde tam zafer ilan ettiğimizde gerçekten kazanmış olacağız." değerlendirmesini yaptı.
Bu süreçle birlikte ABD'deki benzin fiyatlarının hızla düşeceği mesajını da veren Trump, seçmenlerden Graham için oy kullanmalarını istedi.
ABD Başkanı Trump, İran ile İsrail arasında pazar günü artan gerginliğe ilişkin Truth Social hesabından açıklamalar yaparak, İsrail ve İran'ı "derhal" çatışmayı durdurmaya çağırmıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’de yayın yapan Kanal 12 televizyonuna Netanyahu ile İran’la karşılıklı saldırılara ilişkin gerçekleştirdiği telefon görüşmesi hakkında konuştu.
Netanyahu'dan İran'ın füze saldırılarına karşılık vermemesini talep ettiğini belirten Trump, "Bibi'ye ne yapacağı konusunda çok dikkatli olması gerektiğini, aksi takdirde çok yakın bir zamanda İran karşısında tek başına kalabileceğini söyledim." ifadesini kullandı.
ABD Başkanı, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarından "son dakikada" haberdar edildiğini vurgulayarak buna rağmen saldırının kapsamını sınırlandırmayı başardığını kaydetti.
İSRAİL'E BASKI ARTIYOR
ABD ile İran arasındaki arabuluculuk çabalarına katılan 5 bölge ülkesinin, İsrail’in saldırılarını durdurması için kendisine baskı yaptığını belirten Trump, İranlı yetkililerin de bu sabah Washington ile temasa geçtiği bilgisini paylaştı.
Trump, Tahran yönetiminin İsrail'e yönelik yeni bir saldırı gerçekleştirmeyeceğini duyurduğunu ve karşılıklı saldırıların durdurulmasını talep ettiğini de ileri sürdü.
Bu gelişme üzerine Netanyahu ile yeniden bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini kaydeden Trump, İsrail Başbakanı'nı saldırıları durdurma konusunda ikna ettiğini söyledi.
Trump, İran ile kapsamlı bir anlaşmaya varılmasının hala mümkün olduğunu ve Tahran yönetiminin de bu yönde bir istek taşıdığını dile getirdi.
Lübnan Cumhurbaşkanlığı’na göre, ABD merkezli CNN televizyonuna verdiği mülakatın ikinci bölümünde konuşan Avn, Lübnan'ın 2002 yılında kabul edilen Arap Barış Girişimi'ne bağlı olduğunu vurgulayarak, "Barış anlaşmasına doğrudan geçilemez. Bunun için birçok aşamadan geçmek gerekir. İsrail ile gündemde saldırmazlık anlaşması var. Ara adım, Lübnan ile İsrail arasındaki düşmanlık halinin sona erdirilmesidir." dedi.
İsrail ile ABD arabuluculuğunda yürütülen müzakerelere değinen Avn, "Müzakereleri sürdürmekten başka seçeneğim yok. ABD Başkanı Donald Trump'ın bu çatışmayı sona erdirme yönündeki kişisel isteğinden yararlanmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.
Avn, anayasa gereği müzakerelerin Cumhurbaşkanının yetkisinde olduğunu aktaran, buna rağmen süreci Başbakan ve Meclis Başkanı ile yakın istişare içinde yürüttüğünü belirterek, "Savaşı sona erdirmek konusunda birlik içindeyiz." dedi.
Hizbullah'ın silahlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Avn, örgütün 1982'deki İsrail işgaline tepki olarak ortaya çıktığını ancak 2000 yılında İsrail'in Güney Lübnan'dan çekilmesinin ardından silahların misyonunu tamamladığını savundu.
- "Artık güç mantığının yerini akıl ve mantığın almasının zamanı"
Hizbullah mensuplarının Lübnan vatandaşı olduğunu ve devlet koruması altında onurlu bir yaşam sürme hakkına sahip bulunduğunu dile getiren Avn, "Eğer Hizbullah silahlarını teslim etmeyi veya hükümetle müzakere etmeyi kabul etmezse, halk ondan uzaklaşacaktır." diye konuştu.
İsrail'e de çağrıda bulunan Avn, Tel Aviv yönetiminin savaşı sona erdirme konusunda daha fazla irade göstermesi gerektiğini belirterek, "Artık güç mantığının yerini akıl ve mantığın almasının zamanı geldi." ifadelerini kullandı.
İran ile ilişkilere de değinen Avn, ülkesinin Tahran ile karşılıklı saygıya dayalı iyi ilişkiler kurmak istediğini ancak İran'ın Lübnan'ın iç işlerine müdahale etmemesi gerektiğini söyledi.
ABD Başkanı Trump'ın “bölgedeki istikrar için çaba gösterdiğini” belirten Avn, Lübnan'ın istikrarının Orta Doğu'nun istikrarı açısından önemli olduğunu ve Washington ile Tahran arasında varılacak herhangi bir anlaşmanın bölgeyi doğrudan etkileyeceğini kaydetti.
İran’dan, İsrail’in İran’a yönelik son saldırılarında yaşanan yaralanmalara ilişkin açıklama geldi. İran Ulusal Acil Tıp Kurumu, İsrail'in İran'a yönelik son 24 saatte gerçekleştirdiği hava saldırılarında en az 15 kişinin yaralandığını bildirdi. Açıklamada, şu ana kadar herhangi bir can kaybının bildirilmediği belirtildi. Yaralıların sivil mi yoksa askeri personel mi olduğu konusunda bilgi verilmezken, yaralılardan 14'ünün Huzistan eyaletindeki Mahşehr kentinde, birinin ise Tahran'da olduğu kaydedildi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) sanal medya hesabından yapılan açıklamada, “‘M/T Marivex’ adlı tanker, ABD güçlerinin uyarılarına ve yönlendirmelerine uymamasının ardından USS Abraham Lincoln (CVN 72) uçak gemisinden kalkan bir ‘F/A-18 Super Hornet’ savaş uçağı tarafından hedef alındı” denildi.
Makine dairesi ve dümen sisteminin hassas güdümlü mühimmatla hedef alındığı belirtilen açıklamada, tankerin hareket kabiliyetini kaybettiği ve İran'a gidişinin engellendiği kaydedildi.
Açıklamada, tankerin, Palau bayraklı boş bir petrol tankeri olduğu vurgulanarak, “ABD güçlerinin 13 Nisan’da başlattığı İran ablukası kapsamında 7 gemi hedef alındı. Uyarılara riayet eden 134 gemi rotasını değiştirdi. İnsani yardım taşıyan 42 geminin ise geçişine izin verildi” ifadeleri kullanıldı.