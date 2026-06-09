Trump'tan flaş gelişmeyi duyurdu: İran, ABD helikopterini düşürdü

ABD basınından Trump iddiası: Müzakereleri zora sokuyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yürütülen nükleer müzakerelerde daha önce üzerinde uzlaşılan şartları defalarca değiştirmesinin, görüşmeleri çıkmaza sürüklediği öne sürüldü. New York Times'ın arabulucular ve sürece hakim kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Washington ile Tahran arasındaki kırılgan diplomatik süreç çökme noktasına geldi.

NEW YORK TIMES: BELİRSİZLİK ANLAŞMA İHTİMALİNİ ZAYIFLATIYOR

New York Times'ın haberine göre, ABD ile İran arasında aylardır devam eden nükleer müzakerelerde en büyük sorunlardan biri Trump'ın müzakere sürecinde sık sık pozisyon değiştirmesi oldu.

Gazeteye konuşan arabulucular, müzakerelerin geleceğine ilişkin süregelen belirsizliğin taraflar arasında anlaşma sağlanmasını zorlaştırdığını belirtti. Haberde, taslak anlaşmada yapılmak istenen her değişikliğin İran tarafına iletilmesinin günler aldığı, bunun da süreci yavaşlattığı ifade edildi.

Özellikle İran'ın en üst karar mekanizmalarına mesaj ulaştırılmasında kullanılan diplomatik kanalların yavaş işlemesinin, görüşmelerdeki tıkanıklığı daha da artırdığı kaydedildi.

KRİZ NİSAN AYINDA BAŞLADI

Habere göre anlaşmazlıkların temeli, geçen nisan ayında ilan edilen ateşkes sonrasında Pakistan'da gerçekleştirilen ilk görüşmelere kadar uzanıyor.

Kaynaklar, Trump'ın başmüzakerecileri tarafından üzerinde mutabakata varılan şartların daha sonra Beyaz Saray tarafından defalarca değiştirildiğini öne sürdü.

Bu durumun, taraflar arasında güven sorununu derinleştirdiği ve müzakere masasındaki ilerlemeyi yavaşlattığı belirtildi.

İRAN'I ŞAŞIRTAN "20 YIL" ŞARTI

Haberde yer alan bilgilere göre, ABD'nin özel temsilcisi Steve Witkoff ile Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İranlı yetkililere Washington'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin 10 yıl süreyle askıya alınmasını kabul etmeye hazır olduğunu bildirdi.

İranlı kaynaklar, Tahran'ın bu teklife olumlu yaklaştığını ve anlaşma zemininin oluşmaya başladığını öne sürdü.

Ancak daha sonra Trump'ın pozisyon değiştirerek askıya alma süresinin 20 yıla çıkarılmasını istemesinin İran tarafında şaşkınlık yarattığı belirtildi.

Arabulucuların, bu değişikliği son müzakere turunun başarısızlığa uğramasının başlıca nedenlerinden biri olarak değerlendirdiği aktarıldı.

YENİ ŞARTLAR GERİLİMİ ARTIRDI

New York Times'a göre Trump yönetimi daha sonra İran'ın nükleer programına ilişkin yeni koşullar ekledi ve İran'a ait bazı varlıkların dondurulması yönünde adımlar attı.

Bu gelişmelerin, İran tarafının anlaşmanın son taslağına vereceği yanıtın beklendiği kritik bir dönemde yaşandığı belirtildi.

İranlı yetkililerin söz konusu hamleleri tepkiyle karşıladığı ve bunu Washington'a duydukları güvensizliğin yeni bir göstergesi olarak değerlendirdiği ifade edildi.

TRUMP'TAN NETANYAHU'YA: ANLAŞMAYA YAKINIZ

Haberde dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin oldu.

Konuya yakın kaynaklara göre Trump, Netanyahu ile yaptığı görüşmede ABD ile İran'ın uzun vadeli bir nükleer anlaşmaya varmaya her zamankinden daha yakın olduğunu söyledi.

Trump'ın, müzakerelerde günler içinde önemli bir ilerleme sağlanabileceği yönünde değerlendirmelerde bulunduğu öne sürüldü.

TAHRAN MASADAN KALKMIŞ DEĞİL

İranlı kaynaklar ve arabulucular, Tahran'ın hâlâ bölgedeki ülkelerde dondurulmuş durumda bulunan ve değerinin on milyarlarca doları bulduğu belirtilen İran varlıklarının serbest bırakılması talebinde ısrarcı olduğunu aktardı.

Haberde, Amerikalı müzakerecilerin daha önce bu talebe prensipte olumlu yaklaştığı ancak son dönemde yaşanan görüş ayrılıklarının süreci yeniden belirsizliğe sürüklediği ifade edildi.

Uzmanlara göre, taraflar arasındaki diplomatik temaslar tamamen kopmuş değil. Ancak Trump yönetiminin son dakika değişiklikleri ve karşılıklı güvensizlik, Washington ile Tahran arasında uzun süredir aranan nükleer anlaşmanın önündeki en büyük engellerden biri olarak görülüyor.